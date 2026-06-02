اندلعت ضجة كبيرة الاثنين خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التي تناولت تهديد الطائرات المسيّرة. خلال الجلسة، عرض ممثل الجيش الإسرائيلي تعقيدات التعامل مع التهديد التكتيكي وقال: "هناك صعوبة في الكشف، فهم مثل ذبابة في السماء. نحن نراقب في هذه الأيام مشغلي الطائرات المسيّرة. لا نريد أن نؤذي الذبابة، نريد أن نؤذي المستنقعات".

هذا المفهوم أثار انتقادات حادة من أعضاء اللجنة. النائب بوعز بيسموت هاجم ممثل الجيش وقال: "ماذا يعني ذلك؟ اليوم كل شخص يمكنه شراء طائرة بدون طيار وتشغيلها. المشغل هو البيضة؟ هذا خطأ كبير. المشغل هو بعوضة، هناك عدد لا يحصى من البعوض. التكنولوجيا متاحة جداً". النائب عميت هليفي دعم هذه الأقوال وتساءل: "هل تعرف كم عدد مشغلي الطائرات بدون طيار حسب تقرير الشاباك في بير الهج؟ العشرات".

النقاش المتوتر في الكنيست يعكس التحدي التكنولوجي والعملياتي الذي يواجهه الجيش، حيث تعترف منظومة الأمن الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن سلاح يتحدى القوات الإسرائيلية. فقط مؤخراً تعزز الفهم بأن لدى حزب الله طائرات مسيرة قادرة على الطيران نحو مصدر ضوء، وهذا يشكل تغييراً دراماتيكياً في الساحة ويلزم تكييف طرق عمل المقاتلين في الميدان.

تجري المناقشة العاجلة على خلفية ضربات قاسية تلقتها القوات في جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة، والتي حولت الطائرات المسيرة المتفجرة إلى أحد التهديدات المركزية في المعركة. اليوم نُشر أن الرقيب أول آدم تسرفاتي من وحدة مغلان والرائد الدكتور أوري يوسف سيلفستر ، طبيب كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، قُتلا في تلك الضربات. هؤلاء القتلى ينضمون إلى مجموعة من الجنود والمدنيين الذين قُتلوا منذ بداية القتال بسبب مسيرات حزب الله.