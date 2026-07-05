دمشق: انفجار غامض في السومرية يشعل استنفاراً أمنياً واسعاً

شهد حي السومرية، غربي العاصمة السورية دمشق، حالة استنفار أمني واسعة عقب وقوع انفجار داخل الحي، أعقبته حملة أمنية شملت مداهمات لمنازل سكنية وانتشاراً مكثفاً للقوات الأمنية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على مداخل الحي، وأوقفت حركة الدخول والخروج، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل، واعتقال عدد من الأشخاص، في حين تحدث سكان عن حالة من القلق والخوف سادت المنطقة.

وتشير روايات محلية إلى أن الحادثة وقعت أثناء محاولة توقيف شخص مطلوب في قضايا جنائية، يُشتبه في أنه ألقى قنابل يدوية كانت بحوزته خلال مداهمة أمنية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن. ولم تصدر أي معلومات رسمية تؤكد تفاصيل الواقعة أو توضح مصير الشخص المطلوب.

كما أفاد سكان بأن السلطات طلبت من أصحاب المحال التجارية إغلاق متاجرهم، مع استمرار الانتشار الأمني وإجراءات التفتيش في مختلف أنحاء الحي.

ولم تصدر وزارة الداخلية السورية أو أي جهة رسمية بياناً بشأن الحادثة حتى الآن، فيما تبقى تفاصيل الانفجار والعملية الأمنية غير محسومة، في ظل تضارب الروايات واستمرار التكتم الرسمي.