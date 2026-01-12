مصر تكشف الحقائق وراء أبرز شائعات عام 2025

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن مخطط الشائعات والأكاذيب التي استهدفت الحكومة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن أبرزها شائعات بيع المتحف المصري الكبير، ومنطقة وسط القاهرة، والمطارات، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل مبادرة "حياة كريمة" ومشروع "الدلتا الجديدة".

وأوضح المركز في بيان أن الشائعات تضمنت ادعاءات غرق بهو المتحف نتيجة تسرب مياه الأمطار، وفشل المشاريع التنموية، وبيع مصانع الغزل والنسيج بعد استثمارات كبيرة، إضافة إلى شائعات حول الكهرباء في الصيف وتداول منتجات طبية مزعومة مغشوشة.

كما شملت الشائعات أخطر القضايا الأمنية والاقتصادية، مثل منح الممر الملاحي لقناة السويس لموانئ إحدى الدول بنظام حق الانتفاع، وانتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مزعومة مغشوشة، وظهور فيروس مجهول، إضافة إلى شائعات عن نقص الغذاء وارتفاع حالات الوفيات في المدارس.

وأشار البيان إلى أن نسبة الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية بلغت 45.7% عام 2025، مقارنة بـ32.5% عام 2024، و28% عام 2023، في حين تراجعت الشائعات المرتبطة بالأزمات العالمية إلى 34.7% خلال 2025 بعد أن سجلت 54% عام 2024.

وحسب التقرير، جاء الربع الرابع من عام 2025 الأكثر استهدافًا للشائعات بنسبة 39.5%، حيث كانت القطاعات الاقتصادية والسياحة والصحة الأكثر تعرضًا. وأوضح البيان أن توزيع الشائعات حسب القطاعات جاء على النحو التالي: الاقتصاد 20.3%، التعليم 11.4%، الصحة 11%، السياحة والآثار 10.2%، الزراعة 9.6%، التموين 8.8%، والطاقة والوقود 6.1%.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه البيانات تأتي في إطار متابعة الرصد الإعلامي للشائعات ومكافحة المعلومات المغلوطة للحفاظ على جهود الدولة التنموية وحماية مصالح المواطنين.