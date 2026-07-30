كشفت شبكة NBC، نقلًا عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب بدأ يفقد صبره إزاء مسار الحرب التي تخوضها إدارته ضد إيران، وسط تصاعد الخلافات داخل واشنطن بشأن أهداف الحملة العسكرية.

وبحسب التقرير، شهد اجتماع أمني رفيع المستوى الأسبوع الماضي حالة من التوتر، حيث عبّر ترامب عن غضبه من بطء التطورات وعدم تحقيق تقدم واضح في مسار المواجهة، فيما وصف مسؤولون أمريكيون النقاشات داخل الإدارة بأنها تعكس انقسامًا بشأن الغاية النهائية من العمليات العسكرية.

وأفادت المصادر بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يزالون مختلفين حول الأولويات، إذ يدفع بعضهم باتجاه تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما يفضل آخرون التركيز على حماية حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، في حين ترى مجموعة ثالثة أن الأولوية يجب أن تكون استهداف ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال أحد المسؤولين للشبكة إن "غياب الوحدة في تحديد الهدف لا يزال قائمًا"، محذرًا من أن تحقيق نجاحات عسكرية محدودة قد يتحول إلى "خسارة استراتيجية" في حال عدم وجود توجيه سياسي واضح.

ويأتي ذلك في ظل إحباط ترامب من رفض إيران الدخول في مفاوضات، حيث نقلت مصادر مقربة منه أنه لم يتوقع أن يكون إقناع طهران بالتوصل إلى اتفاق بهذه الصعوبة، وأنه لم يكن يتوقع أن تمتد المواجهة لفترة طويلة.

وكان ترامب قد صرح مؤخرًا بأنه سيصعّد الرد على إيران، قائلًا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة "ستوجه ضربة قوية"، بينما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وجود خلافات أو نوبات غضب داخل الاجتماعات المغلقة، مؤكدة أن الرئيس يثق بفريقه وأنه صاحب القرار النهائي.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم إيراني مفاجئ، وفق تقارير، عقب قرار ترامب تعليق الضربات مؤقتًا، بعدما قال إن طهران أبدت استعدادًا للحوار، فيما نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود رغبة في إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن.