إسرائيل تبدأ بناء حاجز أمني ضخم على حدودها مع الاردن لمواجهة التهريب وايران

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم عن بدء أعمال بناء حاجز أمني على الحدود الشرقية بين إسرائيل والأردن ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والأنشطة المسلحة. وتبدأ المرحلة الأولى بإنشاء قسمين بطول نحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان ومنطقة السهول.

ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات مستقبلية، وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل.

وزير الأمن الإسرائيلي ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل. وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.

من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء "نظام بيئي كامل" يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.