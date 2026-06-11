أردوغان لنتنياهو: "أنت تسلك طريق هتلر"

اشتدت الحرب الكلامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية. واتهم أردوغان الزعيم الإسرائيلي "باتباع طريق هتلر"، مؤكداً أن من يسلك هذا الطريق ينتهي به المطاف ليواجه نفس مصير "طغاة التاريخ".

ووصف الرئيس التركي أيضاً إسرائيل بأنها "مصنع للفوضى"، معتبراً أن هذا البلد لا يُنتج "سوى عدم الاستقرار والفوضى" تحت الحكومة الحالية. كما تعهد بمواصلة الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عما يصفه بـ"المجازر".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الانتقادات التي وجهها أردوغان ضد العمليات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، والتي اعتبرها تهديداً لأمن تركيا.

رد بنيامين نتنياهو بشدو على هذه الاتهامات. ففي بيان له، وصف أردوغان بأنه "ديكتاتور معاد للسامية"، متهماً إياه بدعم منظمة حماس الإرهابية، وقمع المعارضة السياسية في بلاده، وارتكاب "إبادة جماعية ضد الأكراد". كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تركيا ليست في موقع يسمح لها بإعطاء دروس أخلاقية لإسرائيل.

على الرغم من هذا التصعيد اللفظي، تؤكد إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد إيران والمنظمات التابعة لها أينما رأت ذلك ضرورياً لأمنها.