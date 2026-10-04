التقارير حول المعلومات التي نُقلت على ما يبدو إلى إسرائيل قبل السابع من أكتوبر ما زالت تثير ضجة. سفيان أبو زايدة، الذي لُقب في تحقيق صحيفة "هآرتس" بـ"عيون الفحم"، أكد خلال نهاية الأسبوع النشر في قناة i24NEWS، بأن المعلومات التي نقلها لمحمد دحلان لم تتضمن طابعًا رادعًا أو تفاصيل كان من شأنها أن تنبه المنظومة في إسرائيل. وخلال مقابلة في أخبار القناة 12، لم يستبعد أن "هدف يحيى السنوار كان تخدير إسرائيل"، وادعى أنه لم يتحدث مع شلومي إلدار حول هذا الموضوع.

إلى جانب ذلك، في محيط دحلان هناك استياء شديد من التقارير - من توقيتها ومن السياق السياسي لنشرها في صحيفة هآرتس. ديمتري ديلياني، المتحدث باسم كتلة دحلان، تحدث عن الموضوع مع باروخ يديد، وادعى أن "عناوين الأخبار كانت مبالغًا فيها، وذات طابع سياسي في المقام الأول، ومجردة من السياق".. وأضاف أن صحيفة هآرتس عرضت ادعاء دحلان من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي والمصالح السياسية في إسرائيل، خاصة في فترة الانتخابات.

قبل عدة أيام من المحادثة، تطرق مصدر رفيع جدًا في الاستخبارات الإسرائيلية إلى نوعية المعلومات التي وصلت إلى الشاباك. وقال: "هذه المعلومات لم تكن إنذارية، ولا ذات جودة، ولا عملياتية، وكانت أقل مستوى مقارنة بالاستخبارات التي يتم جمعها في إسرائيل... لذلك هذه المعلومات لم تدفع الجهاز إلى اتخاذ إجراء"، حسبما قال لـi24NEWS. في الوقت نفسه، من المهم الإشارة إلى أن محور حماس-دحلان-الشاباك، هو أيضًا ليس جديدًا ولذلك لم يُعتبر هنا استثنائيًا؛ ويتبين أن سفيان أبو زايدة يحافظ منذ فترة طويلة على علاقات مع القيادي في حماس، غازي حمد، وهو الشخص الذي، بحسب تقارير في إسرائيل، أمر نتنياهو بعد حرب الجرف الصامد بفتح قناة اتصال معه.

من الجهة الأخرى، يحتفظ سفيان أبو زايدة بعلاقة مع مسؤول الشاباك "ع"، الذي شغل حتى وقت قريب منصباً رفيعاً في مجال الأسرى والمفقودين. ولذلك، عندما يتلقى الشاباك هذه المعلومات من سفيان أبو زايدة، التي مصدرها السنوار، لا يُنظر إلى الأمر كحدث استثنائي.

كما هو معلوم، في بداية الشهر الماضي كُشف في صحيفة "هآرتس" أنه في نهاية سبتمبر 2023، سلم رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيراً صريحاً بشأن نية السنوار الإضرار بإسرائيل. ووفقاً للتقرير، حذر بن زايد رئيس الوزراء من أن السنوار يخطط لخطوة كبيرة ضد إسرائيل – لكن نتنياهو لم يطلع رؤساء جهاز الأمن.

وجاء في التقرير أيضا أن "بن زايد حث نتنياهو على الدخول بجدية في الصورة. إلا أنه ولدهشته، رد رئيس الحكومة الإسرائيلي بهدوء نسبي عند سماعه المعلومات".