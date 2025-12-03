الحرس الوطني في السويداء يعلن "تفكيك شبكة عملاء داخلية ويوضح تفاصيل وفاة معتقلين!"

i24NEWS
دقيقة 1
أعلن الحرس الوطني في محافظة السويداء عن توقيف مجموعة من الأفراد الذين قال إنه تم تجنيدهم بحسب وصفه من قبل جهات داخلية مرتبطة بحكومة دمشق، وذلك بعد الكشف عن مخطط يُزعم أنه يهدف لإضعاف الأهالي ونشر أخبار كاذبة.

وأكدت القيادة بحسب البيان أن العمليات الأمنية تمت بدقة، وأن المعتقلين اعترفوا بالمخطط خلال التحقيقات الأولية، وتمت إحالتهم إلى القضاء مع الأدلة المرفقة.

وفيما يخص وفاة اثنين من المعتقلين، أفادت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة الأولى ناجمة عن تناول جرعة كبيرة من دواء ارتفاع ضغط الدم، والثانية بسبب نوبة قلبية، مؤكدة عدم وجود علاقة للتوقيف بوفاتهما.

وذكر أنه تم توقيف عنصرين متورطين في حادث إساءة، وستتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن الحرس الوطني يلتزم بالقوانين وأن الحادث لا يعكس انضباط أفراده.

