إيران تطلق مسيّرة تحمل صورة لامين يامال مع العلم الفلسطيني

أطلقت إيران في الساعات الأخيرة طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه قاعدة أمريكية في دول الخليج، وكانت تحمل عليها صورة بارزة لنجم منتخب إسبانيا، لامين يامال، وهو يرفع العلم الفلسطيني. وتعود الصورة نفسها ليامال من احتفالات تتويج برشلونة بالبطولة في شهر مايو الماضي.

بالتزامن مع إطلاق الطائرة بدون طيار، تم توزيع صورة مختلفة تمامًا على الشبكات، يظهر فيها يامال ملفوفًا بعلم فلسطين على العشب الأخضر في نيوجيرسي إلى جانب كأس العالم الجديد. تحقيق خاص أجرته وكالة الأنباء الفرنسية AFP يدحض تمامًا هذه الصورة ويقرر بأنها تزوير كامل تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI).

الصورة المزيفة:

https://x.com/i/web/status/2079098047972209017 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أنظمة التحقق الرقمية رصدت في صورة المونديال التوقيع الرقمي الخفي (SynthID) من غوغل، بينما تثبت الصور الأصلية الرسمية أن اللاعب الشاب احتفل في الحقيقة مرتديًا قميص البطولة الرسمي لمنتخب بلاده وعليه الكتابة "Campeones".