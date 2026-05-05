الابن، الأب وروح الحركة: أبو مازن يدفع بابنه إلى قيادة فتح - والأجواء مشتعلة ومشحونة، هكذا أفاد اليوم (الثلاثاء) محلل الشؤون العربية باروخ يديد. مصادر في رام الله تدعي أن الابن، ياسر عباس، لا يثق بنائب والده حسين الشيخ، ويراه تهديداً للمصالح الاقتصادية للعائلة.

في تاريخ 14 مايو\أيار، يوم "النكبة"، سيُعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، وخلاله سيتم انتخاب ممثلي الحركة لمؤسسات القيادة، في حين تحاول حركة فتح مواكبة عملية الانتخابات التي تُجرى في حماس.

لسنوات انتظروا في حركة فتح هذا المؤتمر، وعندما يأتي، كما هو متوقع، تعم الأجواء العاصفة. يتبين أن أبو مازن، محمود عباس، رئيس حركة فتح، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يدفع بابنه، ياسر، لتولي منصب في قيادة فتح.

في رام الله يدّعون أن الابن يرى في نائب والده تهديدًا أيضًا للإمبراطورية المالية للعائلة، التي إن لم تحصل على مظلة على شكل منصب رفيع في فتح، ستضيع. ويدّعون أيضًا هناك أنه بعد جهود كبيرة نجح ياسر في إقناع والده بشأن "خطط نائبه" لمستقبل عائلة عباس.

لكن ياسر أصبح الآن مُسلحًا بعشرات الزيارات الرسمية لمقرات الأمن في السلطة الفلسطينية، يستفيد من قدرته على تحقيق نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعدما حرص على عزل سفير منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ويفتخر بكونه في "مهمة رئاسية".

الكثيرون جداً في رام الله غاضبون من هذه الخطوة. هكذا محمود العالول، أبو جهاد 1، الرجل الثاني في حركة فتح والذي يفهم أن هناك من يعرقل طريقه الآن، وكذلك حسين الشيخ، أبو جهاد 2، الرجل الثاني الجديد في السلطة الفلسطينية، الرجل القوي رسمياً على الأقل، الذي يخشى من المنافس الجديد القادم من بيت العائلة والمصمم على الحفاظ على ممتلكات العائلة من قادة الحركة، إذا نجح في أن يُنتخب للقيادة.

"لا يمكن أن يستمر هذا"، يقول أحد كبار مسؤولي فتح لـ i24NEWS. "هذا المؤتمر يتجه نحو انفجار" - وهذا قبل أن نتحدث عن أتباع مروان البرغوثي، الذين يطالبون لأنفسهم بحصة سيطرة أكبر في الحركة، كما يليق بالجيل الشاب وجيل الوسط، وذلك قبل أن نتحدث عن التحالف المتوقع بين كتلة محمد دحلان، الذي تم استبعاده من المؤتمر، وبين توفيق الطيراوي، الرئيس السابق للمخابرات الفلسطينية، الذي تم تهميشه من قبل أبو مازن فقط لأنه رفض أن يقرر أن دحلان هو المسؤول عن تسميم ياسر عرفات.

قبل عدة أسابيع شن الطيراوي هجوما بسرعة 100 كلم/س عن الفساد، المحسوبية والجمود في مؤسسات فتح، ويبدو أنه كان يعرف عما يتحدث وما الذي من المتوقع أن يحدث في المؤتمر الثامن للحركة. تيراوِي كان يسيطر على كلية الأمن "الاستقلال" في أريحا، وأُقيل من قبل أبو مازن قبل حوالي ثلاث سنوات بسبب علاقاته المتجددة مع الشيخ، الذي بدوره يتواصل مع دحلان، وهذا يثير غضباً شديداً في عائلة عباس.

في منشور نشره تيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس السابق للمخابرات العامة، يتهم السلطة الفلسطينية بالفساد ويهدد بكشف كل شيء.

ولكن لم نفقد أملنا حتى الآن: في رام الله يقولون, "أبو مازن قد أفسح المجال بالفعل لحسين الشيخ، فهو من يدير شؤون السلطة وهو من يدير شؤون فتح".