وزير الخارجية جدعون ساعر سيقدم لمصادقة الحكومة في جلستها القادمة مقترح قرار للاعتراف الرسمي من قبل حكومة إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن، وذلك حسبما أفاد مساء اليوم (الخميس) بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وجاء في مشروع القرار: "استناداً إلى الواجب الأخلاقي والتاريخي، تعترف إسرائيل بالإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الشعب الأرمني في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. وينص الاقتراح أيضاً على وجوب إدانة إنكار هذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تشويه الحقيقة التاريخية بشأنها. وعلى الرغم من التوثيق التاريخي الواسع والواضح، لا تزال الإبادة الجماعية للأرمن حتى اليوم موضوعاً لحملة إنكار وتقليل رسمي، بما في ذلك إعادة كتابة الكتب التاريخية بشكل متلاعب، خاصة من قبل تركيا".

تأتي خطوة ساعر على خلفية الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان. وقبيل الزيارة المرتقبة، بدأت الإدارة الأمريكية في الترويج لخطوات قد تعزز سلاح الجو التركي. في هذا الإطار، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بقيمة مئات الملايين من الدولارات لبيع محركات لمقاتلة الشبح التركية "قان" (KAAN)، وهو مشروع الريادة في صناعة الدفاع التركية.

في إسرائيل يخشون من أن خطوة الإدارة الأمريكية ستعيد تركيا إلى مسار الحصول على طائرات F-35، بعد أن عملت إسرائيل لسنوات أمام واشنطن لمنع الصفقة.