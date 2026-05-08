أبوظبي تعلن وجود مقاتلات مصرية لديها والسيسي يؤكد: ما يمس الإمارات يمس مصر

أعلنت الإمارات، الخميس، للمرة الأولى عن وجود مقاتلات مصرية متمركزة على أراضيها، بالتزامن مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي ولقائه رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أن الرئيسين قاما بزيارة تفقدية إلى “مفرزة المقاتلات المصرية” الموجودة داخل الدولة، بهدف الاطلاع على مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

ولم تكشف الوكالة عن عدد الطائرات أو نوعيتها أو طبيعة المهام الموكلة إليها، إلا أن الإعلان يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية المواجهة مع إيران والتطورات الأمنية في الخليج.

وبحسب البيان الإماراتي، بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا المشتركة.

من جهتها، أكدت الرئاسة المصرية أن السيسي شدد خلال الزيارة على تضامن مصر الكامل مع الإمارات في ظل الظروف الإقليمية الحالية، معتبراً أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”.

كما أدان الرئيس المصري ما وصفه بـ”الاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات”، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.

ويُنظر إلى الإعلان الإماراتي عن تمركز المقاتلات المصرية باعتباره مؤشراً على تنامي التنسيق العسكري بين القاهرة وأبوظبي في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

