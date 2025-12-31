انفجار يهزّ شارع توفيق زياد في الناصرة ويسفر عن 15 مصابًا بينهم 3 حالتهم خطيرة

أُصيب 15 شخصًا الليلة (الخميس) جراء انفجار وقع في متجر لبيع المشروبات في شارع توفيق زياد بمدينة الناصرة. وأعقب الانفجار اندلاع حريق في المكان، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص.

ووصلت طواقم الإطفاء إلى الموقع وأجرت عمليات تمشيط داخل المبنى، حيث لم يتم العثور على عالقين، كما تمت السيطرة على الحريق. ومن المقرر أن يفحص محقق الحرائق أسباب اندلاعها. كذلك تعمل الشرطة في المكان للتحقيق في أسباب الانفجار، التي لم تتضح بعد.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء العلاج الأولي في موقع الحادث، قبل نقل المصابين إلى مستشفيات الإيطالي، والإنجليزي، والعفولة. وأفادت الطواقم الطبية بأن من بين المصابين ثلاثة بحالة خطيرة، وآخر بحالة متوسطة، فيما وُصفت حالات بقية المصابين بالطفيفة.

وقال مسعف نجمة داوود الحمراء إن الطواقم لاحظت أعمدة دخان كثيفة من شارع مجاور، وعند الاقتراب شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، مع وجود عدد من المصابين وهم بوعي كامل، بينهم مصابان يعانيان من إصابات ناجمة عن شدة الانفجار وحروق بدرجات متفاوتة.