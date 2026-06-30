قائد منطقة القدس دعم منع دخول بطريرك اللاتين إلى كنيسة القيامة

نشر لأول مرة: دعم قائد منطقة القدس في الشرطة، الضابط أفيشالوم (أفشي) فلد، قرار قائد الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس بمنع دخول البطريرك اللاتيني إلى كنيسة القيامة خلال عملية "زئير الأسد" في ايران، هذا ما كشفه أمس (الاثنين) لأول مرة مراسل شؤون الشرطة في القناة العبرية موشيه شتاينميتس.

كما ذُكر، علمت i24NEWS أن اللواء فلد قال خلال مؤتمر قادة في المديرية إنه يدعم القرار المذكور، الذي أصبح حادثة دبلوماسية. في ذروة العاصفة، اعتذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حتى عن الحادثة.

كما هو معروف، منعت الشرطة دخول البطريرك إلى الكنيسة خلال الحرب مع إيران، في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الدينية في البلدة القديمة مغلقة.

أفادت شرطة إسرائيل: "يؤسفنا أن هناك من يختار تسريب أمور قيلت في مؤتمر قادة مغلق للواء القدس، وإخراج جملة واحدة من سياقها من محاضرة موسعة استغرقت حوالي ساعة ونصف قدمها قائد المنطقة وتناولت القرارات التي اتخذتها القيادة. وتطرق قائد اللواء إلى الدعم القيادي الكامل الذي يمنحه لقادة المناطق بشكل عام، وخاصة في الحالة التي تم عرضها، ونذكر هنا أنه كان وقت قتال أُطلقت خلاله صواريخ قرب الأماكن المقدسة، والتي أُغلقت حفاظًا على سلامة الجمهور".