جدّد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مبادرته لإجراء حوار بين النيابة العامة ومحامي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برعاية ديوان الرئاسة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي محاكمته، في تطور يأتي بالتزامن مع تحركات سياسية مكثفة لتشكيل حكومة وحدة، ولقاء مرتقب بين نتنياهو ورئيس حزب «يش عتيد» غادي آيزنكوت.

وأعلن محامو نتنياهو، الذين لم يستجيبوا للمبادرة السابقة التي طرحها هرتسوغ، هذه المرة موافقتهم على المشاركة في اللقاء. وقال المحامون عميت حداد وإسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين إن تصريحات القضاة خلال الجلسة الأخيرة تؤكد ضرورة إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، مضيفين أنهم سيحضرون الاجتماع في ديوان الرئاسة.

من جانبه، أكد ديوان الرئاسة أن هرتسوغ يثق بشكل كامل بالقضاة الإسرائيليين، ويرى ضرورة الإصغاء إلى ملاحظات هيئة المحكمة التي تنظر في ملفات نتنياهو. وأوضح أن الرئيس يقترح إجراء حوار جدي ومعمق، بروح منفتحة واستعداد حقيقي للتوصل إلى تفاهمات.

وأشار الديوان إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وافقت على المبادرة قبل عدة أشهر، وجددت استعدادها للحوار خلال جلسة المحكمة التي عُقدت الأربعاء الماضي.

محاكمة نتنياهو في قلب الحسابات السياسية

وتأتي هذه التطورات بعد أن استغل نتنياهو ملاحظات القضاة خلال تصريحه مساء السبت، معتبراً أن ما ظهر في مجريات المحاكمة لم يعد يبرر رفض تشكيل حكومة وحدة معه. وقد تسهم هذه التطورات في تسهيل موقف المؤيدين للشراكة مع نتنياهو داخل معسكر التغيير، إلا أن معارضي الوحدة في المعسكر نفسه يؤكدون أن تحفظاتهم تتجاوز ملف المحاكمة، وتشمل مسؤولية الحكومة عن إخفاق السابع من أكتوبر، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتغييرات في الجهاز القضائي.

وكان هرتسوغ قد عقد خلال الأيام الماضية لقاءين منفصلين مع آيزنكوت ورئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت. واستمر اجتماعه مع بينيت نحو ساعة ونصف، وجاء بمبادرة من رئيس الحزب. وقبل إعلان نتنياهو استعداده للتنازل عن أسبقية التناوب، قدّرت مصادر في معسكر التغيير أن الرئيس يعمل خلف الكواليس لدفع جهود تشكيل حكومة وحدة، فيما أكد ديوان الرئاسة أن هرتسوغ التقى جميع الأطراف المعنية.

لقاء نتنياهو وآيزنكوت.. مفاوضات سياسية بعد إحاطة أمنية

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو وآيزنكوت صباح الأحد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بعدما نُقل الاجتماع من فندق «دان أكاديا» إلى مقر الوزارة. وسيبدأ اللقاء بإحاطة أمنية، قبل الانتقال إلى بحث المفاوضات السياسية وإمكانية تشكيل حكومة وحدة.

وكان آيزنكوت قد تلقى الأسبوع الماضي إحاطة أمنية من نتنياهو استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، وتركَت انطباعاً لديه، وفق ما أوردته التقارير.

وكشف آيزنكوت مساء السبت أنه أرسل إلى نتنياهو، قبل أسبوع، مقترحاً مفصلاً بشأن القضايا الجوهرية محل الخلاف، عبر قناة اتصال سرية أُنشئت بناءً على طلب رئيس الوزراء، لكنه لم يتلقَّ رداً حتى الآن.

وبحسب مقترح حزب الليكود، يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً لمدة عامين، على أن يتناوب مع نتنياهو لاحقاً. ومنح آيزنكوت الليكود مهلة 24 ساعة لتقييم مدى جدية العرض.

ولا تزال تركيبة حكومة الوحدة المحتملة تشكل نقطة خلاف أساسية، إذ لم يتخلَّ نتنياهو رسمياً عن أي من شركائه في معسكره، بمن فيهم إيتمار بن غفير، الذي يعارض حزب «يش!» مشاركته في الحكومة. وفي المقابل، تشير التفاهمات غير المعلنة إلى احتمال بقاء بعض شركاء نتنياهو خارج الحكومة بسبب رفضهم الخطوط الأساسية المقترحة لحكومة الوحدة، بما يسمح لنتنياهو بتجنب الظهور بمظهر من فكك معسكره السياسي من أجل إتمام الاتفاق.

ورغم المحادثات مع الليكود، يؤكد حزب «يش!» أن آيزنكوت لم يغير الجدول الزمني لتشكيل الحكومة، ويعتزم عرضها على تصويت الثقة في الكنيست يوم الثلاثاء أو الأربعاء، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

وكان آيزنكوت قد التقى مساء السبت رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في فندق «دان أكاديا». ويؤكد أنه ملتزم بالتفاهمات التي توصل إليها مع ليبرمان ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، اللذين يعارضان بشدة تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، ومن المقرر إطلاعهما بصورة كاملة وفورية على مجريات المحادثات مع الليكود.

ملاحظات القضاة تفتح باب التسوية في ملفات نتنياهو

وتتزامن التحركات السياسية مع تطورات قضائية لافتة، إذ أوصى القضاة، خلال جلسة استثنائية عُقدت الأربعاء الماضي بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام، النيابة بدراسة إسقاط التهم الموجهة إلى نتنياهو في الملف 4000، وأبدوا شكوكاً بشأن وجود مخالفة جنائية في الملف 2000، فيما أشاروا إلى إمكانية المضي نحو إنهاء الإجراءات في الملف 1000.

وأبدت بهاراف ميارا استعدادها لدراسة ملاحظات القضاة، لكنها شددت على ضرورة انتهاء المحاكمة بقرار قضائي أو بتسوية تعكس الأفعال والمخالفات المنسوبة إلى نتنياهو.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون في وزارة العدل مشاورات لتحديد كيفية التعامل مع توصيات القضاة والضغوط التي مارسها هؤلاء على المستشارة القضائية لدفعها نحو بحث تسوية تنهي المحاكمة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النيابة ستتراجع عن بعض الملفات، أم ستواصل إدارتها حتى صدور حكم، مع احتمال تقديم استئناف إلى المحكمة العليا في حال تبرئة نتنياهو.

وتعود المبادرة الرئاسية إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي، حين تواصلت المستشارة القانونية لديوان الرئاسة، ميخال تسوك، مع بهاراف ميارا والنائب العام عميت إيسمان ومحامي نتنياهو، في محاولة للتوصل إلى حل توافقي قبل اضطرار هرتسوغ إلى البت في طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي مطلع مايو/أيار، وافقت المستشارة القضائية والنائب العام على إجراء حوار، شريطة ألا يكون مشروطاً مسبقاً وألا يؤدي إلى تأخير المحاكمة، لكنهما لم يلتزما حينها بعقده داخل ديوان الرئاسة، كما لم يبدِ محامو نتنياهو استعداداً للتوصل إلى اتفاق تسوية.

ولا يزال مصير طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو غير واضح، في ظل عدم الإعلان عما إذا كان سيُطرح خلال المباحثات المرتقبة.

وتبرز أيضاً مسألة «الوصمة الأخلاقية» في حال التوصل إلى تسوية تتضمن إدانة نتنياهو وفرض هذه الوصمة عليه، إذ قد تترتب على ذلك تداعيات تتعلق باستمراره في تولي منصب رئاسة الحكومة. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه المسألة قد طُرحت خلال الاتصالات بين حزب «يش!» والليكود بشأن تشكيل حكومة الوحدة.