صدمة في حي قائد الجيش الإسرائيلي: ضبط معمل مخدرات غير عادي في هود هشارون

داهمت الشرطة أمس (الإثنين) مختبر مخدرات في حي سكني في هود هشارون، والذي يُستخدم أيضًا كمركز توزيع.

المداهمة جاءت بعد ستة أشهر من تحقيق سري أجرته شرطة محطة كفار سابا في منطقة الشارون وسط إسرائيل. مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم عشرات من رجال الشرطة والمحققين شققًا في هود هشارون، إحداها قريبة من منزل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير نفسه.

خلال المداهمة تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات من نوع الماريخوانا، الكوكايين ومخدرات الاغتصاب. كذلك تم اعتقال ستة مشتبه بهم، بينهم امرأتان.

وفي غضون ذلك، ألقى محققو منظقة تل أبيب شمال، القبض على مشتبه به بتجارة المخدرات في منزله في ريشون لتسيون. وخلال مداهمة منزله، تم ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات تُقدر قيمتها بأكثر من مليون شيكل، أكثر من كيلوغرام كوكايين وأكثر من كيلوغرام "دكتور"، وآلاف حبوب الإكستازي ومخدرات أخرى يُشتبه بأنها كانت مخصصة للتوزيع قبيل أحداث عيد المساخر.

المخدرات التي تم ضبطها في منزل المشتبه به تشمل كوكايين، "دكتور"، فطر الهلوسة، "ممسي"، MDMA، إكستازي، كيتامين، حشيش، قنب ومواد أخرى يشتبه بأنها مخدرات من أنواع مختلفة. كما عُثر في منزل المشتبه به على آلاف الشواقل نقداً.