الفوضى في إيران مستمرة: قطع خطوط الهاتف، حرائق هائلة، وحشود تتظاهر في الشوارع
أفادت وسائل الإعلام العربية بأنه حتى الآن قُتل في جميع أنحاء البلاد ما لا يقل عن 45 متظاهرًا. بعد قطع الإنترنت في البلاد، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" توثيقًا زُعم فيه أن الوضع طبيعي تمامًا.
اليوم الثاني عشر: سُجّل رقم قياسي جديد مساء اليوم (الخميس) في الاحتجاجات بإيران، مع ورود أنباء عن تطورات دراماتيكية خلال دقائق. وأفادت وسائل إعلام عربية بمقتل 45 متظاهراً في أنحاء البلاد حتى الآن، واستخدام الذخيرة الحية في طهران.
https://x.com/i/web/status/2009342211163574461
بالتزامن، نُشر أن اثنين من عناصر الحرس الثوري قُتلا في كرمنشاه – ونُشرت وثيقة تُظهر متظاهرين يضربون ناشطًا آخر في مدينة قزوين.
https://x.com/i/web/status/2009340266528792955
في وقت لاحق، أعلنت مجموعة مراقبة الإنترنت NETBLOCKS أن الإنترنت في إيران قد تم تعطيله تقريباً بشكل كامل.
وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" استغلت انقطاع الإنترنت لنشر توثيق يُدّعى فيه أن الوضع طبيعي تماماً في جميع أنحاء البلاد - رغم التقارير عن الاحتجاج الواسع. بالإضافة إلى الإنترنت، أفادت وكالة الأنباء AP بأن خطوط الهاتف في البلاد قُطعت.
https://x.com/i/web/status/2009290901315608708
وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم أفادت بأن الحركة الجوية في مطار "تبريز" توقفت حتى إشعار آخر، وذلك بسبب "الأحوال الجوية".
https://x.com/i/web/status/2009333361471569961
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى تصاعد الاحتجاجات وقال خلال مقابلة: "لا أريد أن أقول ما إذا كان النظام في إيران سيسقط أم لا، لكني أستطيع القول إنهم ليسوا في وضع جيد، إنهم في وضع سيئ جداً. لقد أبلغتهم أنه إذا بدأوا في قتل الناس خلال الاحتجاجات، فسوف نضربهم بقوة كبيرة جداً".
https://x.com/i/web/status/2009334832669839463
وأضاف: "قُتلوا بسبب صعوبة احتواء الحشود في الاحتجاجات، نحن نتابع هذا عن كثب شديد، وهم يعلمون وقيل لهم بشكل حازم جداً أنه إذا قُتل متظاهرون، سيدفعون الثمن في الجحيم".
بالتوازي، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسانت إلى أن "هذه لحظة حاسمة بالنسبة لإيران، فالاقتصاد الإيراني على شفا الانهيار".
حساب X التابع لوزارة الخارجية بالفارسية كتب: "قم، مشهد، طهران، دزفول. إيران كلها تحت أقدام الشعب الإيراني".
https://x.com/i/web/status/2009355540225556856
سفير ألمانيا في إسرائيل، شتيفان زيبيرت، أضاف: "أرى ذلك بإعجاب وبحبس الأنفاس. ليتهم يكونون أحراراً في نهاية هذا".
https://x.com/i/web/status/2009366121279856970
