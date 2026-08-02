أكد القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، أن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أبلغه بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الضربات في قطاع غزة.

في رسالة نُشرت ليلة السبت إلى الأحد على شبكة التواصل X، أشار دحلان إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قد وافقت على وثيقة مكونة من 15 نقطة، عُرضت كخريطة طريق لمستقبل غزة. وبحسب قوله، "يعتمد نجاح هذا الاتفاق على التزام إسرائيل الكامل بوقف أنشطتها العسكرية في قطاع غزة".

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محمد دحلان يؤكد أن جاريد كوشنر قد «وعده بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لوقف الضربات». وأوضح أن اتصالات مكثفة ما تزال جارية مع الإدارة الأمريكية لضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يلمس سكان غزة نتائج ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

كما رأى المسؤول الفلسطيني السابق أن نجاح الاتفاق يتطلب إنهاء "القصف، والاغتيالات المستهدفة، والهجمات اليومية" التي تشنها إسرائيل في غزة.

ودعا أيضًا جميع الفصائل الفلسطينية إلى احترام كامل للالتزامات المتخذة وإنهاء العروض المسلحة، حتى لا يقدموا "أي ذريعة لإسرائيل لإفشال الاتفاق".

أخيراً، دعا محمد دحلان إلى الاستعداد « للمرحلة التالية »، التي ستتمثل حسب رأيه في إعادة إعمار قطاع غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.