محمد دحلان يؤكد أن جاريد كوشنر وعده بوقف الغارات على غزة

أكد القيادي السابق في حركة فتح أن حماس وافقت على خارطة الطريق الخاصة بغزة.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
في هذه الصورة الملتقطة في 3 كانون الثاني/يناير 2011، يتحدث زعيم حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
في هذه الصورة الملتقطة في 3 كانون الثاني/يناير 2011، يتحدث زعيم حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مكتبه في مدينة رام الله بالضفة الغربية.AP Photo/Majdi Mohammed

أكد القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، أن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أبلغه بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الضربات في قطاع غزة.

في رسالة نُشرت ليلة السبت إلى الأحد على شبكة التواصل X، أشار دحلان إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قد وافقت على وثيقة مكونة من 15 نقطة، عُرضت كخريطة طريق لمستقبل غزة. وبحسب قوله، "يعتمد نجاح هذا الاتفاق على التزام إسرائيل الكامل بوقف أنشطتها العسكرية في قطاع غزة".

https://x.com/i/web/status/2083693324578496680

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

محمد دحلان يؤكد أن جاريد كوشنر قد «وعده بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لوقف الضربات». وأوضح أن اتصالات مكثفة ما تزال جارية مع الإدارة الأمريكية لضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يلمس سكان غزة نتائج ذلك في الأيام القليلة المقبلة.

كما رأى المسؤول الفلسطيني السابق أن نجاح الاتفاق يتطلب إنهاء "القصف، والاغتيالات المستهدفة، والهجمات اليومية" التي تشنها إسرائيل في غزة.

ودعا أيضًا جميع الفصائل الفلسطينية إلى احترام كامل للالتزامات المتخذة وإنهاء العروض المسلحة، حتى لا يقدموا "أي ذريعة لإسرائيل لإفشال الاتفاق".

أخيراً، دعا محمد دحلان إلى الاستعداد « للمرحلة التالية »، التي ستتمثل حسب رأيه في إعادة إعمار قطاع غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات