صلوات، مسيرات وحفلات: التحضيرات لفعاليات يوم القدس جارية على قدم وساق في هذه الأيام، حيث أن معظمها سيتم تقديم موعدها بيوم واحد لأن التاريخ هذا العام يصادف يوم الجمعة. قبل عدة أيام، توجه عدد من أعضاء الكنيست والوزراء من الليكود والصهيونية الدينية إلى المفوض العام للشرطة داني ليفي وقائد منطقة القدس في الشرطة اللواء أفيشاي فيلد، بطلب الدخول للحرم في هذا اليوم. مع ذلك، لم تتم الموافقة على طلبهم بعد.

كما ذكر، ووفقًا للوضع القائم، يُحظر على اليهود الدخول إلى الحرم القدسي أيام الجمعة، وهو يبقى مفتوحًا للمسلمين فقط. إلا أن أعضاء في الائتلاف يطالبون الآن بتغيير هذا الإجراء بمناسبة يوم القدس، وعلى الأقل السماح بالدخول في الليلة السابقة.

ويؤكد مقدمو الطلب أن السماح بالدخول في هذه المناسبة يحمل بعدًا رمزيًا مرتبطًا بما يعتبرونه “سيادة” وحرية الوصول إلى الموقع، مع اقتراح فتحه مساء الخميس كحل بديل في حال تعذر التعديل يوم الجمعة.

حتى الآن، لم تصدر الشرطة قرارًا نهائيًا بشأن الطلب، بينما تواصل تقييم الوضع في ظل حساسية الموقع والتداعيات الأمنية المحتملة خلال فترة الأعياد.

على هذا الطلب وقع، من بين آخرين، الوزراء عميحاي شكلي، شلومي كرعي وميكي زوهر وأعضاء الكنيست دان إيلوز، أوهاد طال، سمحا روتمان، إلى جانب آخرين من كتل الائتلاف - الليكود والصهيونية الدينية.