قيادي حوثي يدعو إلى إسقاط محمد بن سلمان عبر المعارضة أو أفراد من أسرته

أعلن القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي أن الجماعة ستدعم أي تحرك داخلي في السعودية يهدف إلى الإطاحة بولي العهد محمد بن سلمان، سواء كان تحركًا شعبيًا أو تقوده قوى المعارضة السعودية أو ينطلق من داخل الأسرة الحاكمة.

وقال البخيتي إن دعم الجماعة، وفقًا لتصريحاته، يشمل مختلف أشكال التحرك الداخلي الرامية إلى تغيير القيادة السعودية، مشيرًا إلى الاحتجاجات الشعبية وتحركات المعارضة، إضافة إلى أي تحرك محتمل من داخل الأسرة الحاكمة.

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وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر بين الحوثيين والسعودية، على خلفية الصراع في اليمن والخلافات السياسية والأمنية بين الطرفين.