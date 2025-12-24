سوريا وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي وسط توترات إقليمية

التقى وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري أسعد الشيباني اليوم في العاصمة موسكو، في جلسة مباحثات شاملة تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، كان أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية المفترضة على الأراضي السورية. ووفقًا لتقارير شبكة "العربية"، شدد الوزيران على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، مؤكدين أن أي انتهاكات يجب أن تُعالج وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، صرح الوزير السوري أسعد الشيباني بأن العلاقات السورية-الروسية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف أن الحكومة السورية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم عملية إعادة الإعمار، معربًا عن أمله في حصول دمشق على دعم موسكو في هذا الإطار. وأشار إلى أن الحكومة السورية تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق تقدم ملموس في مواجهة تجارة المخدرات، والتي كانت تحت رعاية النظام السابق، ما يعكس تحولًا في إدارة الدولة نحو استقرار أكبر.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا تركز في المرحلة الحالية على دعم وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. كما شدد على أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، ودعم جهود المصالحة الوطنية، بما يسهم في الحد من الانقسامات الداخلية وتأمين بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة الشيباني بأنها "مثمرة وبنّاءة"، مؤكداً دعم موسكو لأمن سوريا ووحدتها، ومشيراً إلى التنسيق المستمر بين الجانبين الروسي والسوري خلال الانتقال السياسي الأخير في دمشق. وأوضح أن موسكو مستعدة لدعم دمشق في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية.

كذلك تناول الاجتماع ملفات أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، والتعاون العسكري والأمني، ودعم جهود الأمم المتحدة في تسوية النزاعات الإقليمية. وأكد الجانبان على أن التعاون الروسي-السوري يمتد ليشمل تعزيز القدرات الدفاعية، ومتابعة أي تهديدات محتملة من القوى الإقليمية الأخرى، بما يضمن حماية السيادة الوطنية.

وبحسب معلومات رسمية، فقد تم خلال الاجتماع مراجعة تفاصيل الانتقال السياسي في سوريا، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن موسكو كانت على اتصال مباشر مع مسؤولي الحكومة السورية الجديدة قبل سقوط النظام السابق في ديسمبر، بما في ذلك أحمد الشرع وأسعد الشيباني، وتم الاتفاق على عدم تدخل القوات الجوية الروسية في الصراعات الداخلية، مقابل التزام الجماعات المسلحة التابعة للحكومة الجديدة بعدم استهداف القواعد الروسية في طرطوس وحميميم.

كما أشارت التقارير إلى أن روسيا قدمت ضمانات لحماية الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته، ومنحتهما مأوى إنساني مشروط بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو إعلامي. وفي الوقت نفسه، زار الرئيس أحمد الشرع موسكو في أكتوبر الماضي، حيث التقى بالرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.