لماذا لم تتم زيارة الملك عبد الله الثاني إلى إسرائيل قبل حرب غزة؟

أفاد تقرير بثّته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أبدى رغبة في زيارة إسرائيل قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وبحسب التقرير، عقد الملك عبد الله لقاءً مع مسؤول إسرائيلي رفيع في العاصمة عمّان قرابة شهر فبراير/شباط 2023. وخلال اللقاء، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى الفجوة الواسعة بين مستوى التنسيق الأمني والعسكري الوثيق بين البلدين، وبين غياب السلام والعلاقات على الصعيد الشعبي والعام.

وذكر مصدر مطّلع على تفاصيل الاجتماع أن الملك عبد الله ردّ بالقول إنه يعتزم القيام بزيارة «استثنائية وربما تاريخية» إلى إسرائيل خلال عام 2023، بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية. وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القصر الملكي بعمان في يناير/كانون الثاني 2023.

إلا أن سلسلة من التوترات السياسية بين الجانبين في الأشهر اللاحقة، إلى جانب هجوم السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة، جعلت الزيارة غير ذات صلة. وعلى الرغم من استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والأردن خلال العامين الماضيين، فإن العلاقات العلنية والشعبية شهدت فتوراً وتراجعاً ملحوظاً، في ظل تصاعد حدة الرأي العام الأردني تجاه إسرائيل على خلفية الحرب.