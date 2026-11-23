وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس حزب «معاً» نفتالي بينيت انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، على خلفية سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون يهود في عدد من القرى الفلسطينية قرب رام الله وجنوب الخليل، خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، وشملت إحراق مركبات ورش شعارات تحريضية على الجدران.

وقال بينيت، في بيان نشره صباح الاثنين، إن ما وصفه بـ«الإرهاب اليهودي المشين» يتعارض بشكل مطلق مع القيم الأخلاقية اليهودية، ويلحق أضراراً جسيمة بإسرائيل، معتبراً أنه يشكل «الخطر الأكبر على مستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة».

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل، بحسب تعبيره، فشلاً جديداً للحكومة المنتهية ولايتها، مشيراً إلى أن المشروع الاستيطاني يضم مئات الآلاف من المواطنين الملتزمين بالقانون، فيما تسيء مجموعة من مثيري الشغب العنيفين إلى سمعتهم وتتسبب بأضرار واسعة.

واتهم بينيت الحكومة ورئيسها بتجاهل تصاعد أعمال العنف، وقال إن وزراء الحكومة يتغاضون عن اعتداءات المستوطنين، رغم التحذيرات الصادرة عن الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن إلغاء الاعتقالات الإدارية، وفق تعبيره، يأتي سعياً لكسب أصوات في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.

وفي انتقاد إضافي، قال بينيت إن جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يتحملون تبعات هذه الأوضاع، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من وقتهم يُخصص لملاحقة مثيري الشغب اليهود، بدلاً من التركيز على حماية الإسرائيليين وملاحقة المسلحين.

وتعهد رئيس الحكومة السابق بوضع حد لما وصفه بحالة الفوضى، مؤكداً أن حزبه سيعمل على دعم جنود الجيش الإسرائيلي، واستعادة مكانة إسرائيل الدولية، ومنع مجموعة صغيرة من العنيفين من تعريض سلامة المواطنين للخطر.

اعتداءات في قرى قرب رام الله والخليل

وكانت عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية قد شهدت، خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، سلسلة اعتداءات شملت إحراق مركبات ورش كتابات تحريضية، وفق التقارير الواردة.

وسُجلت حوادث في قرى دير السودان وكفر مالك ودير أبو مشعل، الواقعة قرب رام الله، إضافة إلى قرية التواني جنوب الخليل، حيث وثّقت مشاهد مركبات مشتعلة وعبارات رُشت على الجدران.

ومن بين الشعارات التي ظهرت في المواقع المستهدفة: «بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستقوم يهودا»، و«تذكير بالتفيلين، لا تلعبوا بالنار».