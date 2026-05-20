تقدير استخباراتي أمريكي: نحو 10 ألغام في مضيق هرمز وسط

أفادت شبكة CBS News الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن تقديراً استخباراتياً جديداً في الولايات المتحدة يشير إلى رصد نحو 10 ألغام بحرية في مضيق هرمز، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن وجود قرابة 12 لغماً، دون تحديد نوع هذه الألغام أو طبيعة انتشارها.

وتشير تقارير أمنية سابقة إلى أن الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها في فترات سابقة لا تزال تشكل عامل قلق في مسار الملاحة الدولية بالمضيق، وسط صعوبات تتعلق بتحديد مواقعها بدقة، واحتمال تحرك بعضها بفعل التيارات البحرية، ما يعقد عمليات التأمين وإعادة فتح الممر بالكامل.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيها إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية من طراز F-35، في حين لم تصدر تأكيدات مستقلة من الجانب الأمريكي حول هذه الرواية، فيما تشير تقارير سابقة إلى خسائر عسكرية أمريكية خلال فترات تصعيد سابقة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تعمل على تطوير آليات لتنظيم حركة العبور في مضيق هرمز بما يضمن الاستقرار في هذا الممر الحيوي، مؤكداً أن إيران “لا تحمل عداءً لدول الجوار”، في مقابل اتهامه الولايات المتحدة و”إسرائيل” بتهديد أمن المنطقة.