هل تعرض وزير الداخلية السوري أنس خطاب لمحاولة اغتيال فاشلة ؟

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على خلفية اندلاع حريق هائل وقع في العاصمة السورية دمشق قرب مبنى أمني في العاصمة السورية، تداولت بعد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما جرى كان محاولة اغتيال وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

الصحافي عطا فرحات قال خلال تطرقه الى خلفية الحريق أنه "سمع انفجار قوي في مبنى خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون قرب ساحة الأمويين، الجميع يعلم أن هذا المبنى تابع لجهة أمنية، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنها كانت محاولة اغتيال لأنس خطاب وزير الداخلية السوري ، لكن لم يتم تأكيد أو نفي الخبر.

أنس خطاب تواجد اليوم في الساحل السوري للإشراف على إخماد الحرائق، اذن كانت محاولة فاشلة في حال وقعت مثل هذه المحاولة، لكن عدم التأكيد وعدم النفي رسميا يضع الشارع السوري في موضع شكوك جديدة"