النيابة العامة التركية تطالب بالسجن المؤبد لنتنياهو ومسؤولين أمنيين إسرائيليين

وجهت النيابة العامة التركية اتهامات إلى 35 مسؤولاً إسرائيلياً، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتراض قافلة بحرية متجهة إلى غزة في أكتوبر/تشرين الأولل المنصرم. وتتهم النيابة العامة في إسطنبول هؤلاء المسؤولين بالتورط في عملية عسكرية استهدفت سفناً مدنية في المياه الدولية.

ومن بين المستهدفين عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، والوزير السابق يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين واستخباراتيين، من بينهم رئيس الموساد السابق يوسي كوهين.

ووفقاً للائحة الاتهام، تطالب النيابة العامة التركية بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، مع أحكام تراكمية قد تصل إلى عدة آلاف من السنين. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية تدخل البحرية الإسرائيلية ضد القافلة، التي ضمت نحو 40 سفينة ومئات المشاركين. وخلال هذه العملية، اعتُقل نحو 450 شخصاً، من بينهم مواطنون أتراك والناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وتم ترحيلهم لاحقاً من إسرائيل.

وكانت السلطات التركية، قد اصدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق بعض المسؤولين الإسرائيليين في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في غيابهم، إذ لا يتواجد المتهمون حالياً في تركيا.

يأتي هذا الإجراء القانوني في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وإسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في البحر.