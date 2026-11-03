كشفت التحقيقات الإسرائيلية في قضية خلية يُشتبه في أنها عملت على إنشاء بنية تحتية لإنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة في منطقة جنين، عن تنفيذ أفرادها ثلاث تجارب إطلاق صاروخية، قالت السلطات الإسرائيلية إنها أظهرت نتائج ناجحة من حيث قوة الصواريخ ومدى وصولها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية تقديم تصريح ادعاء ضد ستة مشتبه بهم من منطقة جنين، في الثلاثينيات من العمر، بعد اعتقالهم خلال الأشهر الماضية، في إطار تحقيق مشترك بين الوحدة المركزية في لواء يهودا والسامرة وجهاز الأمن العام «الشاباك».

ووفقًا لتفاصيل التحقيق، أقرّ أحد المشتبه بهم بمشاركته في إقامة البنية التحتية والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكشف أن أفراد الخلية أجروا تجارب إطلاق، وعملوا بعد كل تجربة على استخلاص النتائج وإدخال تحسينات على الصواريخ، بهدف تطوير قدراتها في التجارب اللاحقة.

كما أقرّ مشتبه به آخر بمساعدة أفراد الخلية في الحصول على مواد متفجرة، وببيعهم أسلحة يُشتبه في أن بعضها ضُبط خلال عمليات الاعتقال.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية صنعوا هيكل صاروخ وعبوات ناسفة، ونفذوا ثلاث عمليات إطلاق تجريبية. كما تبيّن أن المشتبه به الرئيسي كان على اتصال بجهة خارج إسرائيل، نقلت إليه عبر تطبيق للمراسلة معلومات تتعلق بالمواد اللازمة لإنتاج المتفجرات.

وخلال العملية الأمنية، ضُبطت وسائل قتالية، بينها بندقية من طراز "إم 16" وهيكل قذيفة "آر بي جي"، إلى جانب وثائق ومواد إرشادية تضمنت تعليمات لإنتاج المتفجرات والصواريخ والعبوات الناسفة.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، قُدّم تصريح الادعاء ضد المشتبه بهم الستة خلال نهاية الأسبوع، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام بحقهم خلال الأيام المقبلة.