في مشهدٍ سياسيٍّ متوترٍ أصلًا داخلَ إسرائيل… يتقدّمُ اسمُ حراكِ «نقف معا» إلى الواجهة… لا كحراكٍ عاديٍّ، بل كعنوانٍ لجدلٍ يتصاعدُ يومًا بعدَ يوم. بينَ من يقدّمهُ كصوتٍ للشراكةِ العربيةِ اليهودية، ومن يراهُ مشروعًا يثيرُ الشكوك، تتكاثرُ الأسئلةُ… وتقلُّ الإجابات.

الحراكُ العربيُّ اليهوديُّ يقدّمُ نفسَهُ كتنظيمٍ شعبيٍّ يعملُ من أجلِ السلامِ والمساواة، والذي ينشطُ ميدانيًّا في الاحتجاجاتِ والدعوةِ لوقفِ الحربِ على غزةَ ومحاربتِهِ لآفةِ العنفِ والجريمةِ التي تفتكُ في المجتمعِ العربيّ. وقد نجحَ خلالَ فترةٍ قصيرةٍ في فرضِ حضورِهِ في الشارع، وخلقِ خطابٍ مختلفٍ عنِ السائد.

لكنَّ هذا الحضورَ نفسَه… كانَ كافيًا ليضعَهُ في دائرةِ الاستهدافِ سياسيًّا وإعلاميًّا. ومعَ تصاعدِ الجدلِ، برزتْ معطياتٌ ماليةٌ لافتة: قفزةٌ كبيرةٌ في ميزانيةِ الحراكِ — من نحوِ ستةِ ملايينَ شيكلٍ في عامٍ واحد، إلى ما يقاربُ تسعةَ عشرَ مليونًا في العامِ الذي يليه.

أرقامٌ دفعتْ خصومَهُ لطرحِ تساؤلاتٍ مباشرةٍ: من يموّلُ؟ ولماذا الآن؟ في المقابلِ، يؤكّدُ الحراكُ أنّهُ يعتمدُ على تبرعاتٍ، وينفي أيَّ ارتباطٍ سياسيٍّ خفيٍّ أو تمويلٍ حكوميّ. لكنَّ الملفَّ الأكثرَ حساسيّةً… ليسَ المالَ فقط

على الساحةِ العربيةِ، تحوّلَ النقاشُ إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ حولَ محاولةِ الحراكِ الانخراطِ في لجنةِ المتابعةِ العليا… الإطارِ الذي يُنظرُ إليهِ كعنوانِ التمثيلِ السياسيِّ للجماهيرِ العربية.

وهنا، لم يعُدِ الخلافُ تقنيًّا… بل وجوديًّا.وهكذا، يتحوّلُ الجدلُ من سؤالِ «هل يدخلُ أو لا يدخل»… إلى سؤالٍ أعمقَ بكثيرٍ: من يملكُ حقَّ تحديدِ من يمثّلُ المجتمعَ العربيّ؟ ومن يرسمُ حدودَ الشراكةِ… ومن يضعُ خطوطَها الحمراءَ؟

في هذهِ المساحةِ الرماديةِ، تختلطُ السياسةُ بالهويةِ، والتمثيلُ بالنفوذِ، والمواقفُ بالمصالح. كلُّ طرفٍ يتمسّكُ بروايتِهِ… وبينَ الرفضِ والدفاعِ… تتحوّلُ قضيةُ «نقف معًا» من مجرّدِ حراكٍ احتجاجيّ، إلى عنوانٍ لنقاشٍ أوسع:نقاشٍ حولَ الهويةِ السياسيةِ، وحدودِ الشراكةِ، ومستقبلِ التمثيلِ داخلَ المجتمعِ العربيّ. التقرير الاستقصائي لمراسلنا وسام كبها في بداية الصفحة يقدم الإجابات.