قرار تاريخي في قطر: تجنيس وإقامة دائمة للعرب وفق هذه المعايير

أعلنت الحكومة القطرية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، فتح باب التجنيس بشكل استثنائي أمام بعض الجنسيات العربية، وفق ضوابط وشروط محددة، ما أثار اهتمام شريحة واسعة من المقيمين الراغبين في الحصول على الجنسية القطرية أو الإقامة الدائمة والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بهما.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «الخليج الآن»، يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي ودعم مسارات التنمية المستدامة، من خلال استقطاب الكفاءات وأصحاب الإسهامات النوعية في مختلف المجالات.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية

حددت الجهات المختصة في قطر عددًا من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين، من أبرزها:

* الإقامة في الدولة لمدة لا تقل عن 20 عامًا للمقيمين غير المولودين في قطر، و10 سنوات للمولودين داخلها.

* التمتع بسجل جنائي نظيف وخلو المتقدم من أي سوابق قضائية.

* إجادة اللغة العربية تحدثًا.

* إثبات دخل مالي ثابت يكفل العيش الكريم داخل الدولة.

* قديم ما يثبت المساهمة الإيجابية في المجتمع القطري، سواء عبر العمل أو الاستثمار أو البحث العلمي.

آلية التقديم

ووفق المصدر ذاته، يتم تقديم طلب الإقامة الدائمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية القطرية، من خلال إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة الإقامة الدائمة ورفع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر وشهادة الإقامة والسجل الجنائي.

وبعد دراسة الطلب والموافقة عليه، يُطلب من المتقدم سداد رسوم رمزية تُقدّر بـ500 ريال قطري، ليتم بعدها استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة.

المزايا

ويحصل الحاصلون على الإقامة الدائمة أو الجنسية القطرية على عدد من الامتيازات، من بينها الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية، وإمكانية تملك العقارات في مناطق محددة، وأولوية التوظيف في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب حق تأسيس المشاريع الاستثمارية دون الحاجة إلى شريك قطري.