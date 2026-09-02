كشفت مصادر فلسطينية لـ i24news، أن قيادة حركة حماس في الخارج وداخل قطاع غزة أبدت غضبها الشديد اتجاه مسؤولين في الأجهزة الأمنية المختلفة إزاء نجاح إسرائيل في اختطاف معين العرابيد رئيس جهاز الأمن الداخلي الحكومي في القطاع والذي اختطف أمس على يد قوة خاصة إسرائيلية نفذت عملية في قلب مربع الكتيبة الأمني غرب مدينة غزة.

المصادر كشفت أن العرابيد لا يعمل فقط رئيسا لجهاز الأمن الداخلي في القطاع، وإنما هو أيضا جزء من رئاسة لجنة تقود العمل الأمني لحركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام.

المصادر أوضحت أن هذه اللجنة تتابع عمل الأجهزة الأمنية المهمة في القطاع، وتشمل جهاز الأمن الداخلي، والاستخبارات في كتائب القسام، وجهاز الأمن العام التابع للمستوى السياسي في حماس.

المصادر أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة داخل حماس للوقوف على أسباب التقصير الأمني الذي سمح للقوات الإسرائيلية الخاصة بالعمل في قلب منطقة أمنية يتم رصدها على مدار الساعة، وكيف أن القوات الخاصة بقيت ترصد وتعمل في المكان بشكل خفي لأسابيع كما أظهرت كاميرات أمنية مثبتة بالمنطقة ذلك.

المصادر بينت أن الكاميرات أظهرت مركبات وعناصر باستمرار يصلون للمنطقة يوميا ويتابعون فيها التحركات كما أن هناك كاميرا تبين أنه ثبتت حديثا بشكل خفي في المكان من قبل القوات الإسرائيلية.

مصادر ذكرت أن العرابيد كان يتجهز لحفل زفاف نجله اليوم الأربعاء وقد أصيب نجله بجروح خطيرة كما أصيب ابنه الآخر، وكذلك ابنته تعرضت لإصابة إلى جانب مجموعة من مرافقيه الأمنيين الذين يرافقونه ويحرسون البيت باستمرار.

المصادر أشارت إلى أن القوات الخاصة استغلت تحركات العرابيد الكثيرة في الأيام الأخيرة لانجاز حفل زفاف نجله من أجل تنفيذ العملية ومباغتته سريعا.