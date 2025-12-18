اختراق هاتف نفتالي بينيت: رسائل مزعجة وتهديدات تُرسل إلى مسؤولين أجانب

مسؤولون أجانب كبار الذين ظهروا في قائمة جهات الاتصال التي نُشرت من الهاتف المحمول لرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت - يتلقون منذ يوم أمس مئات الرسائل المزعجة، بعضها تهديدية، كما نُشر مساء اليوم (الخميس) لأول مرة على يد المراسل العسكري للقناة العبرية ينون شالوم يطح ومراسلنا للشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين.

كما أن القراصنة نجحوا بإخراج كمية هائلة من الصور والرسائل التي بلغت 200 الف رسالة وقائمة طويلة من أرقام المسؤولين ، حيث أن قسما منهم أصحاب مناصب حساسة على وجه الخصوص، هؤلاء المسؤولين الكبار ينتمون الى أجهزة أمنية وسياسيين أجانب.

يتعلق الأمر بسلسلة طويلة من كبار المسؤولين، الذين من المفترض أن يظل الوصول المباشر إلى هواتفهم مقتصرًا فقط على رؤساء الدول والأنظمة - والآن أصبح عامة الناس يملكون إمكانية الوصول إليهم من خلال مجموعة القراصنة الإيرانيين.كما يشكل وصول هذه الأرقام من رئيس حكومة إسرائيلي سابق الى عامة الناس، ضربة شكلية..