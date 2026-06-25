بعد ما يقرب من عامين على اغتيال حسن نصر الله على يد إسرائيل، لا تزال الحقائق تتكشف حول الأيام الأخيرة للقيادي الذي أدار التنظيم بقبضة من حديد على مدى أربعة عقود. واليوم، كسر أحد أقرب المقربين منه حاجز الصمت ، وكشف معلومات جديدة عن حالته النفسية التي تأثرت بشدة في أعقاب العملية، بحسب رواية القيادي في حزب الله وفيق صفا.

عملية أجهزة الاتصال في 17 سبتمبر 2024 — هذا الهجوم الذي نفذه الموساد، والذي فجّر في الوقت نفسه آلاف أجهزة البيجر التي كان يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان — كسرت نصر الله حتى قبل أن تقتله إسرائيل. أصيب المئات من أعضاء وكوادر التنظيم، بعضهم بجروح خطيرة. كانت الصدمة هائلة. لكن بالنسبة لنصر الله، كانت الصدمة أولاً شخصية وعميقة.

وروى صفا :"كان خطأ المحيطين به أن عرضوا عليه صور الأجهزة التي كانت تنفجر بين الحشود. عند رؤيته لهذه الصور، لم يستطع تحمل الأمر". في غضون ساعات قليلة، أصبح زعيم حزب الله القوي، ذلك الذي عبر أربعين سنة من الحروب والاعتداءات والضغوطات، غير قابل للتعرف عليه." لم يعد هو نفسه حسن نصر الله "، يشدد صفا.

كانت العواقب فورية وجسدية. توقف نصر الله عن تناول الطعام."في البداية، كان يشرب الماء فقط. أعتقد أنه لم يأكل شيئًا لمدة تقرب من أربع وعشرين ساعة"، وشدد صفا. "لم تكن مشكلة صحية بالمعنى الطبي للكلمة، لكنه لم يعد كما كان، حتى جسديًا. بالنسبة له، كانت نهاية العالم."

في ذلك اليوم، تلقى صفاء اتصالاً من نصر الله. مكالمة تركت أثراً دائماً فيه. "سمعت ذلك في صوته. لم يسألني عمّا يحدث، لأنه كان يعلم بالفعل" قلت له: "المهم هو أن نصمد." فأجابني: "الله يواسيني." من تلك اللحظة، لم يعد نصر الله كما كان.".

ما حطمه لم يكن فقط منظر الضحايا. كان أيضاً، وربما قبل كل شيء، الدلالة الاستراتيجية للهجوم: اختراق لأجهزة المخابرات بعمق مخيف، يصل حتى صميم التنظيم نفسه. "صفا لا تحاول التقليل من الأمر: «يجب أن نكون واقعيين. كان ذلك اختراقاً لأجهزة المخابرات الإسرائيلية. نحن نعترف بذلك.»

خلال لقائهم الأخير، قبل بضعة أيام من 27 سبتمبر 2024، أعطى نصر الله انطباعًا متناقضًا. فمن جهة، كان لا يزال مقتنعًا بأن إسرائيل لن تتمكن من القضاء عليه شخصيًا. "كان يعتقد دائمًا أن إسرائيل لن تستطيع الوصول إليه"، لكن من جهة أخرى، كان يدرك أن قيادة حزب الله يجب أن تأخذ احتمال استهدافها على محمل الجد. "كان يفترض أن إسرائيل لن تشن حربًا شاملة، خاصة بسبب القدرات العسكرية للتنظيم. لكن في الواقع، تمكنت إسرائيل من الوصول إليه وإضعاف النظام الصاروخي لحزب الله."