فتاة مالاوية تصبح المريضة رقم 9000 التي تتلقى العلاج من مؤسسة خيرية إسرائيلية تعنى بأمراض القلب

أعلنت المنظمة الإنسانية الإسرائيلية "أنقذوا قلب طفل" (Save a Child’s Heart) أن الطفلة -التي تنحدر من مدينة زومبا في جنوب مالاوي- خضعت لجراحة قلب ناجحة في إسرائيل، لتصبح بذلك الطفل رقم 9000 الذي يتلقى العلاج عبر المنظمة. وقد أجرى الدكتور ليئور ساسون، كبير الجراحين في المنظمة، وفريقه الطبي العملية في مستشفى "سيلفان آدامز" للأطفال التابع لمركز "وولفسون" الطبي في مدينة حولون.

بالنسبة للطفلة "ميراكل نكاندا"، البالغة من العمر تسع سنوات، كان مجرد المشي أو اللعب قد ينتهي بها إلى الشعور بالإرهاق وضيق التنفس. وقد تسببت حالتها القلبية في تغيبها عن المدرسة لفترات طويلة، مما اضطرها لإعادة عامين دراسيين.

وُلدت "ميراكل" -وهي الصغرى بين خمسة أشقاء- وهي تعاني من "رباعية فالو" (Tetralogy of Fallot)، وهي مجموعة من أربعة عيوب خلقية في القلب تحد من كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم. ووفقاً للمنظمة، كانت شفتاها وأطراف أصابعها تتحول أحياناً إلى اللون الأزرق، كما كانت تعاني من صعوبة في التنفس عند القيام بالأنشطة اليومية العادية. سافرت الطفلة إلى إسرائيل برفقة ممرضة مالاوية تُدعى "فيث"، بينما بقي والداها في الوطن.

وقالت الممرضة "فيث" في بيان صادر عن المنظمة: "كنت أصلي طوال فترة الجراحة، وأحمد الله أنها تكللت بالنجاح".وخلال فترة تعافيها، وصفت "ميراكل" الأيام التي قضتها في دار الأطفال التابعة للمنظمة بأنها كانت مليئة بالألعاب والغناء والرقص. كما تحدثت عن اشتياقها لصديقتها المقربة "كومفورت" ولعائلتها.

وقالت: "أفتقد والديّ وإخوتي، لكن لدي هنا في إسرائيل أصدقاء جدد أيضاً يشعرونني بالسعادة". احتفلت "ميراكل" بالمناسبة بوجود كعكة تحمل الرقم "9000". وذكرت المنظمة أن إجمالي عدد الأطفال الذين عالجتهم شمل أطفالاً من 75 دولة، بما في ذلك المرضى الذين عولجوا في الخارج بتمويل خاص، أو من خلال البعثات الطبية، أو عبر فرق محلية قامت المنظمة بتدريبها.

يُذكر أن شراكة المنظمة مع مالاوي بدأت عام 2019؛ ومنذ ذلك الحين، سافر 22 طفلاً مالاوياً إلى إسرائيل لتلقي العلاج، من بينهم 20 طفلاً خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات المنظمة. بالتعاون مع طبيب قلب الأطفال الدكتور ياميكاني تشيماليزيني في مستشفى الملكة إليزابيث المركزي في بلانتير، تهدف المؤسسة الخيرية أيضاً إلى توسيع القدرة العلاجية في ملاوي، وإنشاء مركز متخصص لقلب الأطفال هناك في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، كانت "ميراكل" تفكر في مسارها المهني؛ إذ ألهمها الأشخاص الذين قدموا لها الرعاية، فعبرت عن رغبتها في أن تصبح ممرضة.