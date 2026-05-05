بينيت: "النقب أصبح فلسطين، وإذا لم نتحرك بسرعة سنستيقظ على 7 أكتوبر هنا"

رئيس حزب "معاً"، نفتالي بينيت، زار اليوم (الثلاثاء) النقب وتطرق خلال تصريح له إلى الوضع في الجنوب: "تحت الحكومة الحالية تحول النقب إلى فلسطين، هذا ليس مساراً سيحدث - بل لقد حدث بالفعل. لقد تجولت كثيراً في النقب، التقيت رؤساء سلطات محلية وسكاناً - يهوداً وبدو - الوضع هنا مروع. أؤكد أنه إذا لم نتحرك فوراً وبسرعة، سنستيقظ في 7 أكتوبر في النقب. هذا الأمر نابع أيضاً من عجز الحكومة".

"ليس لدينا وزير للأمن القومي، هو يقيم حفلات لرؤساء منظمات الجريمة ولواء الشرطة. هكذا يدمرون الشرطة. حكومة تُدخل إلى الكنيست رئيس منظمة إجرامية هي حكومة لن تكون قادرة على القضاء على الجريمة في النقب وإعادة القانون والنظام"، قال بينيت، "خطتنا تتضمن إدخال الشاباك على الخط. فعلنا ذلك سابقًا في الجريمة في المجتمع العربي، نحن نتحدث عن تهديد يتجاوز الجريمة - هذا تهديد للأمن القومي. يجب إخراج الأسلحة من هنا؛ يد من حديد ضد تعدد الزوجات؛ إخراج المعلمين الذين يدرسون أيديولوجيا فلسطينية، فتحاوية وحماسية".

وقال بينيت "في الحكومة السابقة برئاستي تصدّينا لشيء قالوا إنه مستحيل. خلال سنة خفضنا عدد حالات القتل بنسبة 30 بالمئة. كنا جادين، جئنا للعمل. عدد حالات القتل الآن ارتفع من 143 إلى 300 - ضعف العدد. يُقتَل الناس في الشوارع يمينًا ويسارًا. دولة إسرائيل غير مُدارة وسنعود لإدارتها".

بالنسبة لإيران: "أنا أتابع بترقب المفاوضات مع إيران والتطورات الأمنية. أريد أن ألفت انتباه الجمهور: يجب أن تتجه كل العيون نحو الصواريخ الباليستية. ما وراء النووي. إيران تقول 'سنقدم تنازلات في المجال النووي'، لكنها لن تتنازل في مجال الصواريخ الباليستية. سيصنعون 15-20 ألف صاروخ باليستي ولن يساعد أحد في مهاجمتهم، ثم سيخرقون المجال النووي. اختبار أي اتفاق هو وقف الصواريخ الباليستية وتفكيك الأخطبوط الإيراني."

ردًا على سؤال i24NEWS بشأن تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "تشكيل حكومة مع منصور عباس أخطر من مجزرة 7 أكتوبر"، أجاب بينيت قائلاً: "سموتريتش هو مهندس حكومة التهرب والمجزرة. عندما يسمي أبشع مجزرة في تاريخ دولة إسرائيل، حيث قُتل الآباء أمام أعين أطفالهم، إخفاقًا تكتيكيًا - فهذا إنكار وإلقاء للمسؤولية".

"كل هذا الائتلاف يحاول أن يقول للجمهور الإسرائيلي إن المجزرة شيء حدث ويحدث. هذا غير صحيح - لقد حدث ذلك خلال ولايتكم. عندما كنتم أنتم من يفترض أن تحافظوا على حياة الإنسان، فشلتم. وحتى الآن أنتم تهربون من المسؤولية ومن إقامة لجنة تحقيق رسمية. أنتم من قدتم إلى هذا الإخفاق."

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كتب على شبكة X ردًا على أقوال بينيت في النقب: "في الوقت الذي باع فيه بينيت النقب لمنصور عباس من أجل بقائه السياسي، وتلقى تعليمات من الإخوان المسلمين الذين حرموا عليه حتى زرع الأشجار في عيد غرس بشباط - أنا قدت سياسة حازمة بيد من حديد، تم في إطارها هدم خمسة آلاف مبنى غير قانوني، وأُقيم الحرس الوطني لتعزيز تطبيق القانون في النقب، ونُفذت عشرات الحملات لمصادرة الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية بحجم غير مسبوق. بينيت 2020 أو بينيت 2026 - المخادع يبقى مخادعًا!".