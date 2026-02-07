انسحاب شركات إماراتية من معرض دفاعي سعودي وسط تصاعد التوتر مع الرياض

كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن عددًا من الشركات الإماراتية انسحب من معرض دفاعي كبير يُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير\شباط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية بين السعودية والإمارات وانعكاساتها المحتملة على المصالح التجارية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الإماراتية أو المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بشأن الانسحاب، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان يشمل جميع الشركات الإماراتية المشاركة.

ويرى مراقبون أن انسحاب الشركات قد يشير إلى امتداد التوترات السياسية بين البلدين، التي ظهرت علنًا في ديسمبر\كانون أول الماضي إثر أحداث اليمن وسيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا على مناطق جنوبية، ما أدى إلى تصعيد تحالف بقيادة السعودية.

وأفاد مصدران تجاريان في الخليج بأن الصفقات بين الجانبين لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، إلا أن أجواء التوتر بدأت تنعكس على مجتمع الأعمال، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات والمعارض الدفاعية.

ويعد معرض الدفاع العالمي في الرياض حدثًا سنويًا بارزًا يجذب شركات الدفاع والاستشارات العسكرية من مختلف أنحاء العالم، ويشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري في المنطقة.