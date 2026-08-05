كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "معاريف" أن اتفاقًا مبدئيًا وأوليًا تم التوصل إليه بين رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس وعضو الكنيست السابق يوآف سيغالوفيتش، يقضي بإدراجه في المرتبة الثانية ضمن قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، وذلك بعد أسابيع من الجدل حول الاتصالات السياسية بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي وُقّع مساء أمس لا يزال اتفاقًا مبدئيًا، ويخضع لاستكمال عدد من التفاهمات والشروط التي طرحها الطرفان، فيما من المتوقع الإعلان الرسمي عن التفاصيل بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية داخل القائمة العربية الموحدة في 22 أغسطس/آب.

شروط سيغالوفيتش للانضمام إلى القائمة

ووفقًا للمعلومات المتداولة، كان أحد الشروط الأساسية التي وضعها سيغالوفيتش خلال المفاوضات هو الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث تم التوصل مبدئيًا إلى منحه المركز الثاني.

كما طرح سيغالوفيتش شرطين سياسيين إضافيين، الأول يتعلق بدفع مسار للخدمة الوطنية-المدنية للشباب من المجتمع العربي، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاندماج المدني في الدولة ومؤسساتها.

أما الشرط الثاني فيتمثل في مطالبة القائمة العربية الموحدة بإعلان اعتراف واضح بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وفق قيم وثيقة الاستقلال، وهي خطوة قد تثير نقاشًا سياسيًا داخل الحزب وفي أوساط المجتمع العربي.

خطوة لتعزيز صورة القائمة العربية الموحدة

ومن المتوقع أن يكون سيغالوفيتش أول ممثل يهودي بارز ينضم إلى قائمة القائمة العربية الموحدة، في خطوة يسعى من خلالها الطرفان إلى تقديمه كحلقة وصل بين المجتمعين العربي واليهودي وتعزيز خطاب الشراكة السياسية.

ويرى مؤيدو الخطوة أنها قد تساعد منصور عباس في تعزيز صورة حزبه كشريك سياسي محتمل داخل المعسكرات المختلفة في إسرائيل، بينما قد تواجه في المقابل انتقادات أو تحفظات داخلية من بعض أوساط القائمة.

مفاوضات استمرت أشهرًا

وبحسب التقرير، جرت الاتصالات بين عباس وسيغالوفيتش على مدى فترة طويلة بدأت بشكل غير معلن منذ يناير/كانون الثاني 2026، قبل أن تتسارع المفاوضات خلال الفترة الأخيرة وصولًا إلى الاتفاق المبدئي الحالي.

ورغم التقدم المحرز، تؤكد المصادر أن القرار النهائي بشأن ترشح سيغالوفيتش ضمن قائمة القائمة العربية الموحدة لن يصبح نافذًا إلا بعد استكمال جميع التفاهمات والإعلان الرسمي من قيادة الحزب.