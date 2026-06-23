الشرطة الإسرائيلية تحقق مع النائب السابق محمد بركة حول شبهات تحريض

أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن النائب السابق عن حزب الجبهة الديموقراطية للسلام ورئيس لجنة المتابعة العليا السابق محمد بركة أُوقف على خلفية شبهات تتعلق ب"التحريض على الإرهاب" خلال خطاب ألقاه عام 2022، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.

وبحسب بيان الشرطة، فإن التحقيق يركّز على تصريحات علنية أدلى بها بركة خلال فترة توليه منصبًا عامًا، يُشتبه بأنها تضمنت عبارات تمجيد وتأييد لمنفذين عمليات وارتباطًا بتنظيمات مصنفة كمنظمات إرهابية وفقا للقانون الإسرائيلية، إضافة إلى دعوات وصها البيان بأنها تحريضية ضد دولة إسرائيل.

وأضاف البيان أن الشبهات تتعلق بخطاب ألقاه خلال فعالية في رام الله بمناسبة ذكرى تأسيس حركة فتح، حيث أُشير إلى أنه أدلى بتصريحات مثيرة للجدل تضمنت انتقادات حادة ومواقف اعتبرتها جهات أمنية تحريضية.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريًا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج الفحص وجمع الأدلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

هذا وجاء في بيان حزب الجبهة : "الجبهة تدين بشدة الاعتقال السياسي والفاشي لمحمد بركة، النائب السابق عن الجبهة والرئيس السابق للجنة المتابعة العليا، وذلك على خلفية خطاب ألقاه عام 2022. هذا يعد محاولة أخرى فاشلة من شرطة بن غفير لملاحقة وتخويف الجماهير العربية وقياداتها وكل من يرفع صوته بفخر".

"إن القرار لاستدعاء محمد بركة للتحقيق تحديداً في مركز الشرطة في المستوطنة ليس صدفة. هذه خطوة استفزازية مخططة ضد من ناضل طوال حياته البالغة لعشرات السنين ضد الاحتلال ومن أجل السلام والمساواة بين الشعبين ولحل الدولتين. الملاحقة ضده ومحاولة إسكات صوته هما جزء من حملة أوسع ضد حرية التعبير وضد حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي وفي النضال الديمقراطي المشروع. محاولات الشرطة ستفشل كما في كل مرة وسنواصل النضال ضد التخويف، ضد الملاحقات السياسية وضد الفاشية، ومن أجل الديمقراطية وحرية التعبير"، وجاء في البيان