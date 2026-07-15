طلب سارة نتنياهو المثير للجدل من رئيس الشاباك

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت من جهاز الأمن العام (الشاباك) منحها ونجليها يائير وأفنير حماية أمنية مدى الحياة، مع حسم القرار قبل الانتخابات المقبلة ودون ربطه بنتائجها.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، خضع الطلب لتقييم من قبل الوحدة 730 المختصة بحماية الشخصيات في الشاباك، حيث خلصت الجهات المهنية إلى أن مستوى التهديد الحالي لا يبرر توفير حراسة دائمة أو مدى الحياة.

وأضاف التقرير أن رئيس الشاباك دافيد زيني لم يوقع على التقييم المهني حتى الآن، ولم يحله إلى اللجنة الوزارية المختصة، ويبحث حاليًا خيارات بديلة، من بينها تمديد الحماية لعدة سنوات أو الإبقاء عليها وفقًا لتقييم مستوى التهديد الأمني المتغير.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" أن هناك أيضًا مطالب بزيادة عدد عناصر الحماية المخصصين لعائلة نتنياهو، بمن فيهم نجله يائير نتنياهو المقيم في مدينة ميامي الأمريكية، وهو ما قد يرفع بشكل كبير كلفة الترتيبات الأمنية.

في المقابل، أكد مصدر في الشاباك أن التقييم الأمني يُعد وفق معايير مهنية تستند إلى مستوى التهديد، مشيرًا إلى أن التوصية المطروحة قد تقتصر على تمديد الحماية لفترة محدودة، بدلاً من منحها بشكل دائم.