شروط هرتسوغ والبنود التي حُذِفت: تفاصيل جديدة حول طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو

مع كشف محللنا للشؤون القضائية، أبيشاي غرِينتْسايغ، اليوم (الأحد) أن رئيس الحكومة قدّم طلب عفو إلى رئيس الدولة، أثيرت عدة تكهنات حول سبب تقديم الطلب، بنوده، والشروط المحتملة التي على أساسها سيوافق رئيس الدولة عليه. هذا المساء في النشرة الرئيسية، مراسلونا نظموا جميع التفاصيل.

أفاد مراسلنا لشؤون الدبلوماسية عَميحاي شتاين أن مقربين من نتنياهو أفادوا بأنه لا يدرس إمكانية الموافقة على الشروط في إطار العفو. المعنى هو أن نتنياهو لا ينوي الموافقة على الانسحاب من الحياة السياسية حتى مقابل العفو، وأنه "ينوي الترشح مرة أخرى". في ديوان الرئيس يقدّرون أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع - وربما حتى شهرين - لاتخاذ قرار في الموضوع.

الرئيس ينوي الاستماع إلى جميع وجهات النظر - وفقط بعد ذلك سيتخذ قرارًا حول الخطوة التالية. المستشار القانوني في بيت الرئيس سيفحص ما إذا كان خطاب نتنياهو يندرج تحت فئة "العفو". الطلب، كما أبلغنا، قُدّم عبر الموقع الذي تُرسل من خلاله طلبات العفو إلى بيت الرئيس - ولكن من حيث المحتوى، هناك كثيرون يدعون أن الطلب لا يُعتبر طلب عفو من حيث المضمون.

وفقًا للمراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليمالخ، أمام رئيس الدولة تقف عدة خيارات من أجل منح العفو، بينها: الانسحاب من الحياة السياسية، تبكير الانتخابات، وقف التشريعات القانونية، وإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص أحداث السابع من أكتوبر. هذه ليست إجابة بنعم أو لا على الطلب. التقدير الحالي هو أن العملية ستستغرق شهرين.

معلق الشؤون القضائية افيشاي غريتسايغ، يقدّر أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو هو فقط المرحلة الأولى في العملية. الطلب، كما هو مصاغ حالياً، سيواجه معارضة شديدة من قسم العفو ومن النيابة العامة. من غير المرجح أن يمنح رئيس الدولة عفواً متجاوزاً رأي النيابة العامة وقسم العفو في هذا الوضع.

المشكلة من وجهة نظر نتنياهو: الإقرار بالذنب/تحمّل المسؤولية سيُستخدم ضده ليس فقط جماهيرياً، بل أيضاً قضائياً. لا يوجد سابقة لعفو أثناء سير الإجراءات القانونية. عندما يطلب شخص ما العفو، يكون ذلك بعد إدانته بالفعل، ولذلك يسهل عليه الاعتراف والندم. في حالة نتنياهو، لا يمكنه الاعتراف والندم ضمن إطار الطلب، لأن ذلك سيضعه في مأزق إذا لم يحصل على العفو. لذلك، السيناريو المعقول هو أن نتنياهو سيضطر للدخول في مفاوضات وإجراء استثنائي يعترف فيه بشرط أو أن يُمنح العفو بشرط. هذا الحدث، بالطبع، استثنائي للغاية. في الصيغة الحالية للطلب - نتنياهو لن يحصل على عفو.

مراسل الكنيست، عَميئيل يرحَي، عرض البنود التي تم حذفها من طلب العفو في اللحظة الأخيرة من قبل رجال نتنياهو. من بين أمور أخرى، تضمن طلب العفو الأصلي هجوماً على الجهاز القضائي، تم تخفيفه في اللحظة الأخيرة.

سبب تحديث الطلب: الالتزام بالرسالة الجديدة التي من أجلها قُدمت طلب العفو - "الحفاظ على الوحدة". من بين البنود التي تم حذفها - انتقاد شديد للتحقيقات ضده. من محيط نتنياهو أفادوا بأنه "لن تكون هناك مفاوضات حول اعتزال الحياة السياسية - لن نغير لجنة التحقيق ولن نوقف التشريعات".

كما ذكر، أفاد ديوان الرئيس أن "هذه طلب عفو استثنائي وله تداعيات كبيرة. بعد تلقي جميع وجهات النظر، سيدرس رئيس الدولة الطلب بمسؤولية وبجدية تامة".