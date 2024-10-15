حل لغز اختفاءه: ظهور قائد فيلق قدس إسماعيل قأاني على شاشة التلفزيون الايراني
إسماعيل قاآني الذي لم يظهر منذ أكثر من أسبوعين شوهد خلال مراسم • أقيمت المراسم تكريما لوصول جثمان عباس نيلفرشان – ضابط في الحرس الثوري – الذي قتل في بيروت مع نصرالله
شوهد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، الذي لم يتم توثيق ظهوره منذ أكثر من أسبوعين، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، خلال مراسم أقيمت على شرف وصول جثمان عباس نيلفرشان - ضابط في الحرس الثوري – قتل في بيروت مع حسن نصر الله. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد شوهد أثناء بث التلفزيون الرسمي الإيراني للحدث .
توثيق إيراني يظهر فيه إسماعيل قأاني وهو بين الجمهور في فيديو نشره التلفزيون الايراني
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يشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري أبلغ مسؤولون في إيران وكالة أنباء "رويترز" أنه "تم فقدان التواصل مع قائد فيلق قدس الإيراني إسماعيل قأاني الذي تواجد في لبنان بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأضافوا: "آخر مرة سمعنا فيها من قأاني، كانت قبل هجوم بيروت، قبل نحو أسبوعين".
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