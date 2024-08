بحضور قيادات تركية: تشييع جنازة إسماعيل هنية في الدوحة

شيعت جماهير غفيرة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي قُتل في طهران يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المتوقع أن تتم مراسم الدفن في لوسيل، ثاني أكبر مدينة في قطر.

واحتشدت جماهير غفيرة من الناس في مسجد محمد بن عبد الوهاب وبعد صلاة الجمعة جرت مراسم في المسجد ثم نقل الجثمان بالسيارة إلى المقبرة في لوسيل والتي تبعد مسافة 20 دقيقة من هناك.

ويشار الى أن نائب رئيس التركي جودت يلماز، ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان وإبراهيم قالين كبير مستشاري الرئيس التركي شاركوا بمراسم الجنازة.

وفي مقطع بثته قناة الجزيرة، أظهر وصول هنية إلى مجمع مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب لإقامة مراسم التشييع - قبل نقل نعشه إلى مدينة لوسيل.

