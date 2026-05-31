نتنياهو يعيّن خبير السايبر في الشاباك مستشارًا للأمن القومي

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن تعيين شموئيل بن عزرا، المسؤول البارز في الشاباك وأحد المشاركين في تطوير منظومة "السهم 3"، رئيسًا لمجلس الأمن القومي

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Shmuel Ben Ezra
Shmuel Ben EzraElisha Grossberg

أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن قراره بتعيين شموئيل بن عزرا، رئيس قسم التكنولوجيا والأمن السيبراني في جهاز الأمن العام (الشاباك)، رئيسًا لمجلس الأمن القومي أي مستشاره للأمن القومي.

وذكر الإعلان أن بن عزرا يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في حماية أمن البلاد، وأنه قاد، من بين أمور أخرى، تطوير صاروخ السهم 3 الاعتراضي. وسيتولى غيل رايخ، الذي شغل منصب رئيس مجلس الامن القومي بالوكالة في الأشهر الأخيرة، منصب "المكلّف بالأمن في الأجهزة الأمنية". 

Video poster
"حزب الله يقود لبنان إلى الانتحار..الحوثي والفصائل العراقية ستدخل الحرب"
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات