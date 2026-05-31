نتنياهو يعيّن خبير السايبر في الشاباك مستشارًا للأمن القومي

أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن قراره بتعيين شموئيل بن عزرا، رئيس قسم التكنولوجيا والأمن السيبراني في جهاز الأمن العام (الشاباك)، رئيسًا لمجلس الأمن القومي أي مستشاره للأمن القومي.

وذكر الإعلان أن بن عزرا يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في حماية أمن البلاد، وأنه قاد، من بين أمور أخرى، تطوير صاروخ السهم 3 الاعتراضي. وسيتولى غيل رايخ، الذي شغل منصب رئيس مجلس الامن القومي بالوكالة في الأشهر الأخيرة، منصب "المكلّف بالأمن في الأجهزة الأمنية".