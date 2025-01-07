وزير خارجية إسرائيل زار الامارات وبحث مع نظيره في أبوظبي سبل التوصل إلى وقف النار بغزة

زار وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الامارات، اليوم الثلاثاء، وبحث مع نظيره في ابو ظبي الشيخ عبد الله بن زايد، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

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وقالت الوكالة أن "الشيخ عبد الله بن زايد أكد خلال استقبال نظيره الإسرائيلي في أبوظبي، على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد".

في الوقت الذي قال فيه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أن "تجربة التفاوض مع إسرائيل أثبتت أن الحل الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني هو الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، وإجباره على التراجع" وتابع"الاحتلال كان يعمل على تعطيل المفاوضات في كل لحظة، مؤكداً أن موقف الحركة واضح في المفاوضات، وأنه يتمثل في وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال"، وأضاف"موقفنا الواضح في المفاوضات هو وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة، دون شروط إسرائيلية».

وعدّ حمدان أن "ترمب كان متسرعاً في القول إنه سيكون هناك ثمن باهظ ما لم يطلَق سراح الرهائن بحلول موعد تنصيبه. وقال: "يجب أن يكون (ترمب) أكثر انضباطاً ودبلوماسية ويعمل على وقف الحرب بدلاً من التهديد"

جاءت تصريحات حمدان في حين أكدت إسرائيل أنها "لن تنهي الحرب حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن"، وقالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، غيلا غمالئيل، من حزب الليكود، إنه "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل الحصول على كل الرهائن".