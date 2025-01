وزير خارجية إسرائيل زار الامارات وبحث مع نظيره في أبوظبي سبل التوصل إلى وقف النار بغزة

زار وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الامارات، اليوم الثلاثاء، وبحث مع نظيره في ابو ظبي الشيخ عبد الله بن زايد، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

https://x.com/i/web/status/1876677954534822179