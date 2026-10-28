قُتل الشاب معروف كناعنة البالغ من العمر 50 عامًا، صباح الأربعاء، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة الجليل الأسفل في شمال إسرائيل، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 186 شخصًا منذ بداية العام، وفق المعطيات الواردة.

ووصلت الشرطة إلى موقع إطلاق النار، وبدأت عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم، بالتزامن مع فتح تحقيق في ملابسات الجريمة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن خلفية الحادث جنائية.

وكان بلاغ إطلاق النار قد وصل إلى مركز الإسعاف الإسرائيلي عند الساعة 05:49 صباحًا. وقال المسعف مصطفى خطيب إن الطواقم عثرت على الرجل فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، وبدأت على الفور بإجراء عمليات إنعاش متقدمة، قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى بوريا. ورغم محاولات إنقاذ حياته، أُعلن عن وفاته في المستشفى.

وفي جريمة أخرى، قُتل الشاب علاء جبالي البالغ من العمر 25 عامًا، أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء عمله في مدينة الطيبة، فيما أُصيب شخص آخر في الحادث ونُقل الاثنان إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

وأُصيب الشاب بجروح خطيرة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته لاحقًا. وذكرت المعلومات الأولية أن الجريمة قد تكون مرتبطة بخلاف محلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث. وأفادت التقارير بأن الشاب أُطلق عليه النار أمام شقيقه، الذي كان يعمل معه.

حملة لتشجيع التصويت في المجتمع العربي

وتزامنت جريمة الطيبة مع افتتاح صناديق الاقتراع، أمس الثلاثاء، حين تلقّى مواطنون عرب اتصالات هاتفية ضمن حملة لتشجيع المشاركة في الانتخابات، أطلقتها حركة «نقف معًا».

وتضمنت الاتصالات تسجيلًا صوتيًا لسوسن سلطان، التي قُتلت شقيقتها سوزان بشارة، دعت فيه المواطنين إلى الخروج للتصويت نيابةً عن شقيقتها، قائلة إن شقيقتها لم تعد قادرة على المشاركة في الانتخابات.

وتسلّط جرائم القتل المتواصلة الضوء على تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل استمرار المطالبات باتخاذ خطوات فعّالة للحد من نزيف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.