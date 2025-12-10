عضو كنيست من "يش عتيد" لـi24NEWS: "لا أستبعد الجلوس مع منصور عباس"

أجرى النائب يوآف سيغالوفيتش، من حزب يش عتيد، مقابلة اليوم (الأربعاء) مع i24NEWS العبرية، حيث صرّح بأنه "لا يستبعد لقاء النائب منصور عباس في الحكومة المقبلة". وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حظر جماعة الإخوان المسلمين وعلاقات الجماعة بحزب القائمة الموحدة الذي يتزعمه عباس.

أشار سيغلوفيتش إلى إعلان عباس نيته الانفصال عن مجلس الشورى، قائلاً: "أي تغيير من هذا القبيل هو تغيير مرحب به. يجب ألا ننسى أن منصور عباس وهيئة الأركان العامة كانا جزءًا هامًا من حكومة التغيير. كما لا يمكننا تجاهل ما حدث في 7 أكتوبر... في ظل هذا الواقع المنقسم، لا بد من تشكيل حكومة واسعة."

كما أشار عضو الكنيست إلى التحقيق الجاري مع رئيس منظمة "لاهاف 433"، مني بنيامين، وهو المنصب الذي شغله سيغلوفيتش سابقًا، وانتقد المفوض داني ليفي قائلاً: "إن التحقيق مع ضابط رفيع المستوى ليس أمرًا جيدًا للشرطة... لقد أخطأ المفوض عندما أعاده إلى منصبه."