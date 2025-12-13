غارة إسرائيلية تستهدف القيادي البارز في حماس رائد سعد في محيط غزة

شنّت إسرائيل، اليوم السبت، غارة استهدفت سيارة في محيط مدينة غزة استقلها رقم 2 في القسام رائد سعد، في عملية قالت مصادر أمنية إنها كانت موجهة ضد قيادي بارز في حركة حماس، في حين ذكرت العربية أن أربعة فلسطينيين قتلوا واصيب 20 آخرين في قصف إسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق الرشيد غرب مدينة غزة والتي ضربتهم بثلاثة صواريخ،

في حين أفاد مصدر أمني إسرائيلي لـ i24NEWS أن الهجوم استهدف أحد كبار قادة الجناح العسكري لحماس، في إشارة إلى أن الهدف هو القيادي في القسام رائد سعد، حيث أكدت أسرائيل لاحقا مقتله في الغارة.

مصدر إسرائيلي: العملية نُفذت بقرار مستقل وواشنطن كانت على اطّلاع

هذا وكشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع لمراسل الشؤون السياسية في قناتنا العبرية أن العملية التي استهدفت القيادي في حماس رائد سعد نُفذت بقرار إسرائيلي مستقل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة على دراية كاملة بالسياسة الإسرائيلية في هذا الشأن، وتم إطلاعها بشكل مستمر على التطورات.

وقال المصدر: "هذه استجابة إسرائيلية مستقلة، والولايات المتحدة تعرف جيدًا هذه السياسة وتم تحديثها أولًا بأول"، في إشارة إلى أن إسرائيل لم تطلب موافقة مسبقة على تنفيذ العملية.

وأضاف المصدر أن إسرائيل ترى ضرورة توضيح مبررات الاستهداف بشكل لا لبس فيه، موضحًا أن رائد سعد "لم يكتفِ بخرق التفاهمات القائمة، بل واصل العمل على تصنيع السلاح، وكان عنصرًا مركزيًا في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

وفي بيان مشترك، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك:"في عملية أولية، نفّذ الجيش الإسرائيلي والشاباك غارة استهدفت عنصرًا مركزيًا في منظمة حماس الإرهابية داخل مدينة غزة، كان ناشطًا خلال الفترة الأخيرة في محاولات إعادة تأهيل وتصنيع وسائل قتالية لصالح التنظيم".وأضاف البيان أن تفاصيل إضافية ستُنشر لاحقًا، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن نتائج العملية أو مصير المستهدف.

https://x.com/i/web/status/1999839347713925274 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويعتبر رائد سعد نائب الضيف ورقم 2 في القسام من المؤسسين البارزين للجناح العسكري لحماس، وهو عضو في المجلس العسكري الضيق للتنظيم في غزة. ويشغل سعد حاليًا منصب رئيس إدارة الإنتاج العسكري، وهو المسؤول عن تصنيع صواريخ محلية الصنع، صواريخ موجهة، وأسلحة مضادة للدبابات.

كما كان سعد يشغل في الماضي رئاسة قسم العمليات وقائد لواء غزة، وقد حاولت إسرائيل اغتياله في مرات سابقة دون نجاح.