منعت السلطات الإسرائيلية دخول مجموعة تضم 33 مواطنًا صينيًا إلى البلاد عبر معبر اللنبي، بعد أن أثارت جوازات السفر اليابانية التي قدموها شكوك موظفي مراقبة الحدود، قبل أن يتبين في فحص أمني أن الوثائق مزيفة.

ووقعت الحادثة في ظل توتر أمني متزايد في إسرائيل، وقبيل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، وبعد أقل من أسبوع على محاولة الاعتداء التي وقعت على متن رحلة "فلاي دبي".

وبحسب سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، وصلت المجموعة إلى معبر اللنبي وقدمت جوازات سفر يابانية، إلا أن موظفي الحدود اشتبهوا في صحة الوثائق وأحالوا أفراد المجموعة إلى الجهات المختصة لإجراء فحص أكثر دقة.

وأظهرت عملية التدقيق أن جوازات السفر اليابانية التي بحوزتهم مزيفة.

جوازات صينية في الأردن ويابانية عند الحدود الإسرائيلية

وأوضحت سلطة السكان والهجرة أن الفحص الإضافي كشف أن أفراد المجموعة جميعهم مواطنون صينيون، بينهم 27 رجلًا وست نساء.

ووفقًا للسلطة، دخل أفراد المجموعة إلى الأردن وغادروه باستخدام جوازات سفر صينية، لكنهم قدموا عند وصولهم إلى معبر اللنبي جوازات سفر يابانية.

وبعد اكتشاف التزوير، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول جميع أفراد المجموعة إلى البلاد، فيما صودرت جوازات السفر المزيفة وأحيلت إلى الجهات المختصة لمواصلة الفحص والتحقيق.

وقالت سلطة السكان والهجرة إن الواقعة تعكس أهمية إجراءات التدقيق التي ينفذها موظفو مراقبة الحدود، إلى جانب الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في المعابر، والتي يمكنها رصد مؤشرات الاشتباه في وثائق السفر المزورة وإحالتها إلى فحص مهني معمق.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن سبب استخدام المجموعة جوازات سفر يابانية مزيفة أو الجهة التي زودتهم بها.