الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول رئيسي بتمويل حماس خلال اغتيال القيادي رائد سعد

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مسؤول تحويل عشرات ملايين الدولارات للجناح العسكري لحماس

عبد الحي زقوت
عبد الحي زقوت

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية التي نُفذت قبل نحو أسبوعين وأسفرت عن مقتل القيادي البارز في حركة حماس رائد سعد، أدت أيضًا إلى اغتيال عنصر آخر في الحركة كان يشغل دورًا محوريًا في تمويل الجناح العسكري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن القتيل هو عبد الحي زقوت، من سكان مدينة غزة، وينتمي إلى قسم الأموال في الذراع العسكرية لحماس، وقد قُتل أثناء وجوده داخل مركبته إلى جانب رائد سعد.

وبحسب البيان، كان زقوت مسؤولًا خلال العام الأخير عن تجنيد وتحويل عشرات ملايين الدولارات لصالح الجناح العسكري لحماس، بهدف تمويل استمرار القتال ضد إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت ضمن نشاط مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضرب البنية المالية لحماس وقطع مسارات التمويل.

