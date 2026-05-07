اتهام مستوطن من الضفة بالاعتداء على راهبة في القدس بعد مشاهدتها بزي ديني

وفقاً للائحة الاتهام لاحظ راهبة في البلدة القديمة ركض نحوها، دفعها واستمر في ركلها حتى بعد أن سقطت • شخص حاول إيقاف الاعتداء تعرض هو أيضاً للاعتداء •

i24NEWS
دقيقة 1
توثيق الاعتداء على الراهبة
قدمت النيابة العامة اليوم (الخميس) إلى محكمة الصلح في القدس لائحة اتهام ضد يونا شرايبر، البالغ من العمر 36 عامًا من مستوطنة يدوئيل بالضفة الغربية، بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية في البلدة القديمية بمدينة القدس. وإلى جانب لائحة الاتهام، طلبت النيابة العامة الأمر باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وفقًا للائحة الاتهام, شرايبر لاحظ المشتكية عندما كانت ترتدي ملابس راهبة مسيحية، وبسبب ذلك قرر مهاجمتها. بعد ذلك ركض نحوها، دفعها بقوة وتسبب في سقوطها على الأرض. بعد ذلك، بينما كانت مستلقية على الأرض، عاد وركلها بشدة. نتيجة للحادثة أصيبت الراهبة بكدمات في وجهها وعلامات إصابة في ساقها.

كما أُفيد أن شخصًا كان في المكان حاول منعه من مواصلة الاعتداء، إلا أن شرايبر اعتدى عليه أيضًا باللكمات والركلات.

وُجهت إلى شريبر تهمة الاعتداء الذي تسبب في أذى فعلي بدافع العداء تجاه الجمهور على أساس الدين، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء بدون سبب.

