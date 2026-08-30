المحاولات لتشكيل قوائم انتخابية مشتركة في المعسكر الثالث تكتسب زخماً: كما نُشر لأول مرة في "كابينت يوم الجمعة"، تجري محادثات للوحدة بين رئيس حزب كاحول لافان بني غانتس ورئيس حزب الوحدة جلعاد أردان. ضمن الخطوة المتبلورة، من المتوقع أن يتصدر غانتس القائمة، في حين أن التقديرات تشير إلى أنه لن يتم تحديد آلية "دوريات التناوب"، بل إن القائمة ستفَضِّل ممثلي كاحول لافان.

من جهة أخرى، مصدر في حزب الوحدة يرد على التقارير ويوضح صورة مختلفة بشأن المحادثات. وبحسب قوله، خلافاً للإيجازات المختلفة، فإن مسألة المواقع في القائمة لم تُناقش حتى الآن في المحادثات المباشرة التي جرت بين الجانبين، والمواقع ليست مطروحة حالياً على جدول الأعمال.

وأكد المصدر أن ترتيب الأولويات في المفاوضات واضح: "أولاً سنتوصل إلى تفاهمات حول المبادئ الأساسية للترشح المشترك، وفقط في النهاية ستتم مناقشة مسألة المواقع في القائمة".

كما هو معلوم، التقى رئيس حزب كاحول لافان بني غانتس يوم الجمعة الماضي مع رئيس حزب الوحدة جلعاد إردان، حيث أجروا مفاوضات بشأن توحيد الأحزاب. وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS أن اللقاء كان جيدًا. خلال اللقاء، طلب إردان التطرق إلى مبادئ الوحدة المحتملة وليس إلى ترتيب المقاعد كما قال غانتس في مقابلة لموقع "واللا".

بيني غانتس يُصر على أن يترأس الاتحاد المحتمل مع أردان، وأييلت شاكيد ستنضم فقط إذا كان هناك اتحاد شامل.

في غضون ذلك، تجري محادثات بين رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب "هويّة" موشيه فيغلين، حيث تم التحدث عن حجز المقعد الثاني لفيغلين في القائمة المحتملة في حال توحد الحزبين، إلى جانب حجوزات أخرى في الأماكن 8-10.